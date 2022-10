Medewerkers van IBM Consulting verzetten zich tegen de opdracht om terug te keren naar kantoor. “Deze bozo’s kunnen gewoon niet stoppen met het ondertekenen van huurovereenkomsten”, schreef een personeelslid.

Medewerkers die in de buurt van een kantoor of klant wonen werden onlangs opgeroepen om drie dagen per week op kantoor te werken. Het beleid stuitte op hevige kritiek. Personeel verzet zich tegen de vervoerskosten en inspanning van een terugkeer. The Register las verschillende kritische reacties op threads in IBM Fishbowl, een interne bedrijfsapp.

“Ze moeten het accepteren: niemand wil naar een kantoor pendelen en daar tien uur zitten om managementfuncties te rechtvaardigen en de hele dag in vergaderingen door te brengen”, liet een medewerker weten. Volgens IBM Consulting moet een back-to-office beleid de productiviteit verhogen, maar daar zijn sommige personeelsleden het niet mee eens.

IBM Consulting gelooft in het kantoor

IBM Consulting gelooft dat kantoorwerk gunstig is voor samenwerking en het opbouwen van klantrelaties. Volgens het management resulteert een back-to-office beleid in bedrijfsgroei.

IBM Consulting deelde een video en memo waarin SVP John Granger het beleid toelicht. “We willen de opgebouwde vraag aanpakken die we uit de pandemie zien voortkomen. Er komt iets terug van wat we zijn kwijtgeraakt in een remote-only wereld.”

“We weten dat samenwerkingen met ervaren collega’s kunnen leiden tot ideeën en innovatie voor de volgende generatie consultants. Samenzijn gaat ook over het creëren van vertrouwen en het opbouwen van langdurige relaties met klanten.”

Kantoorwerk neemt toe

IBM Consulting is niet het enige bedrijf dat werknemers terugroept. Apple kondigde in mei aan dat personeel drie dagen per week op kantoor aanwezig moet zijn. Comcast en Peleton maakten een vergelijkbaar beleid bekend.

Kastle, een beveiligingsbedrijf dat de bezetting van kantoren monitort, beweert dat kantoorwerk in de Verenigde Staten gestaag toeneemt. Volgens Kastle steeg de bezetting deze week naar 49 procent, een groot verschil van de gemiddelde 25 procent in 2020.

