Microsoft laat Office-gebruikers langer offline blijven

Microsoft heeft een optie aan zijn 365-pakket toegevoegd voor computers die voor langere tijd niet met het internet verbonden zijn. Normaal moeten licenties maandelijks gecontroleerd worden.

Het bedrijf heeft de functie, die het ‘extended offline access’ noemt, in een blog aangekondigd. In de blog erkent Microsoft dat in sommige werkgebieden een computer soms voor een langere tijd niet met het internet verbonden kan zijn. Het bedrijf noemt hierbij voorbeelden als de overheid, de olie- en gasindustrie, de landbouw en wetenschappelijk onderzoek. In die gevallen is de Microsoft 365-installatie niet in staat om de status van de licentie te controleren en zichzelf te updaten.

Extended offline access

Normaal gesproken willen de apps van Microsoft 365 minstens een keer per 30 dagen met het internet verbonden worden om de nieuwste updates binnen te halen en de licentie te controleren. Voor computers die het langer zonder internetverbinding moeten doen, biedt Microsoft nu ‘extended offline access’ aan. Licenties op apparaten die op deze manier zijn opgezet, moeten slechts eens per 180 dagen worden geactiveerd.

Zodra de 180 dagen verlopen, biedt Microsoft twee manieren om de licentie te verlengen. De apps geven hier 15 dagen van tevoren een waarschuwing voor. De eenvoudigste manier om de licentie opnieuw te activeren is door de computer weer aan het internet te hangen. Als dit niet mogelijk is, kan een IT-beheerder aan de hand van een code doorgeven die is opgehaald van een apparaat dat wel met het internet is verbonden.

Office LTSC

Microsoft probeert duidelijk zo veel mogelijk van zijn klanten te overtuigen om een abonnement op Microsoft 365 te nemen. Het bedrijf verkoopt echter ook nog steeds offlinelicenties van Office. Afgelopen week introduceerde het bedrijf daar nog een nieuwe versie van: Office LTSC. Met deze licentie kunnen bedrijven eenmalig betalen voor een Office-licentie en is een internetverbinding niet noodzakelijk. Om de benadrukken dat het om een uitzonderlijk product gaat, heeft Microsoft de prijs van LTSC met 10 procent verhoogd.

Voor kleine bedrijven en consumenten komt er ook een nieuwe losstaande versie van Microsoft Office uit. Voor deze gebruikers komt later dit jaar Office 2021 uit. De prijs daarvan blijft ongewijzigd.