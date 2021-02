Microsoft kondigt Office zonder abonnementsstructuur aan

Hoewel Microsoft veel nadruk legt op de abonnementsstructuur van Office 365, blijft het bedrijf varianten aanbieden voor gebruikers die slechts eenmalig voor de software willen betalen. Hiervoor introduceert het bedrijf Office LTSC.

In de aankondiging schrijft Microsoft dat Office LTSC vooral bedoeld is voor apparaten die maanden of zelfs jaren aaneen afgesloten van het internet moeten blijven werken. Als voorbeelden noemt de techreus gereguleerde apparaten die jarenlang geen updates kunnen krijgen, procescontrole-apparaten in fabricagehallen die niet met het internet verbonden zijn en gespecialiseerde systemen die binnen specifieke omstandigheden moeten blijven.

Minder uitgebreid dan Microsoft 365

Microsoft Office LTSC is minder uitgebreid dan Microsoft 365, omdat een aantal functies die een internetverbinding vereisen ontbreken. Wel zijn nieuwe functies als Dynanmic Arrays en XLOOKUP in Excel, ondersteuning voor dark mode en prestatieverbeteringen aanwezig in het nieuwe pakket. Verder is Skype for Business vervangen door Microsoft Teams, al kan Skype for Business nog wel los gedownload worden.

Microsoft benadrukt dat gebruikers die kiezen voor een abonnement op Microsoft 365 altijd de laatste innovaties en nieuwe functies krijgen, terwijl de LTSC-versie blijft in de staat waarin hij wordt geleverd. Wel biedt Microsoft vijf jaar ondersteuning voor Office LTSC, net zoals bij Windows 10 LTSC het geval wordt.

Om nogmaals te benadrukken dat Office LTSC een uitzonderlijk product is ‘voor specifieke scenario’s’, verhoogt Microsoft de prijs van Office Professional Plus, Office Standard en de losse apps met 10 procent. Het bedrijf belooft dat het in de toekomst LTSC-versies van Office blijft leveren.

Office 2021

Voor kleine bedrijven en consumenten komt er ook een nieuwe losstaande versie van Microsoft Office uit. Voor deze gebruikers komt later dit jaar Office 2021 uit. De prijs daarvan blijft ongewijzigd. Alle Office-versies blijven beschikbaar in varianten voor 32bit- en 64bit-computers.

