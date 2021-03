Je kunt een Word-document nu veranderen in een PowerPoint-presentatie

Microsoft heeft een bijzondere optie aangezet voor Word. Het tekstverwerkingsprogramma kan nu ook PowerPoint-presentaties maken. Het is mogelijk om een Word-document om te zetten in een visueel mooie PowerPoint. Dat kan het met behulp van kunstmatige intelligentie.

De mogelijkheid om een Word-document te veranderen in een PowerPoint-presentatie heet Transform en hiermee kan tekst gemakkelijk worden veranderd in een presentatie met mooie achtergronden en een duidelijke opbouw. Je vindt de mogelijkheid onder File > Transform > Transform to PowerPoint. Kortom, je doet deze actie in het tekstverwerkingsprogramma, in plaats van in PowerPoint zelf.

PowerPoint-presentatie

Je krijgt wel een paar keuzes voordat de transformatie plaatsvindt, want je moet bijvoorbeeld een design kiezen. Vervolgens krijg je je PowerPoint-presentatie te zien in PowerPoint voor web. Je vindt het bestand terug op je OneDrive. Op dit moment is de nieuwe mogelijkheid alleen beschikbaar in het Office Insiders-programma, wat betekent dat we niet voor de volle honderd procent zekerheid kunnen zeggen dat het ook naar de rest van de wereld komt.

Ook is er nog niet veel mogelijk binnen de oplossing, maar dat moet in de toekomst veranderen. Waar je nu alleen een ander design selecteert, moet het in de toekomst bijvoorbeeld ook een lettertype kunnen toevoegen en foto’s, video’s en meer. Als je binnen het Insidersprogramma valt, dan kun je de mogelijkheid testen door een Word-document met veel tekst te openen en dan te bekijken wat de AI qua visuele presentatie maakt van zo’n document, door dus op ‘Transform’ te klikken. Wel is de optie op dit moment alleen mogelijk in het Engels en in Edge, Chrome en Firefox. Apple’s Safari-browser en Internet Explorer kunnen de optie op dit moment niet aanbieden, schrijft ZDNet.

Alleen tekst

“We ondersteunen alleen tekstinhoud voor de transformatie naar presentatie, andere ondersteuning van media-inhoud is momenteel niet beschikbaar. Je kunt je eigen media aan de presentatie toevoegen nadat je je Word-document hebt getransformeerd”, zegt Mohit Anand, programmamanager bij PowerPoint.