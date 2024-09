Microsoft lost crashes Word, Excel en Outlook op

Microsoft heeft een bug opgelost in verschillende Microsoft 365-apps. Door de bug crashten Word, Excel en Outlook tijdens het typen of bij het uitvoeren van een spellingscontrole. De fout werd veroorzaakt door oude (taalpakket)sporen van eerdere (Office 2016) installaties of onderdelen van Office-migratie. Dit probleem ontstond omdat het naast elkaar bestaan van Office 2016 en Microsoft 365 niet wordt ondersteund.

Sporen van oude software of migratiebestanden op een pc of laptop kunnen mogelijk problemen veroorzaken. Microsoft geeft nu aan dat dergelijke sporen de oorzaak zijn van spontane crashes van Microsoft 365-apps tijdens het typen of bij het uitvoeren van spellingscontroles.

Concreet gaat het om crashes in de volgende Microsoft 365-apps: Excel, Word, Outlook, PowerPoint en OneNote. De problemen doen zich voor vanaf build 17830.20138 en hoger.

Oorzaak crashen

De oorzaak van de crashes ligt volgens de techgigant in versieverschillen tussen Office 2016 ‘proofing tools’ en de taalpakketten die op de getroffen systemen zijn geïnstalleerd, met name wanneer een taalpakket geen update heeft gekregen naar de laatste versie.

De zogenoemde proofing tools die de crashes veroorzaken, zijn volgens Microsoft sporen van eerdere Office-installaties of onderdelen van Office-migratietrajecten op de getroffen systemen. Het naast elkaar gebruiken van zowel Office 2016 als Microsoft 365 wordt niet ondersteund vanwege de verschillende installatietechnologieën.

De module die de fout veroorzaakt verschilt afhankelijk van de geïnstalleerde taalpakketten. Microsoft heeft inmiddels een overzicht gepubliceerd van de betrokken modules. De bug is inmiddels ook verholpen.

De builds van de betreffende MS 365-apps die de oplossing hebben zijn Beta Channel: Version 2409 (Build 18021.15000), Current Channel Preview: Version 2409 (Build 18025.20000) en Current Channel: Version 2409 (Build 18025.20000. Deze laatste versie wordt op 24 september van dit jaar uitgebracht.

Gebruikers kunnen zelf testen

Eindgebruikers van Office kunnen zelf testen of zij mogelijk met dit probleem te maken hebben. Dit kunnen zij doen door in het Windows Event Viewer Application Log te zoeken naar Event 1000 of 1001 met zogenoemde ‘0xc0000005 exception codes.’

Gebruikers worden sterk aangeraden de Office 2016 proofing tools te de-installeren wanneer zij een nieuwere Office-versie gebruiken en in plaats daarvan de juiste Office-taalpakketten te installeren. Deze taalpakketten worden dan automatisch bijgewerkt tijdens Office-updates.

Workaround

Microsoft biedt ook een workaround voor het geval Microsoft 365-apps nog steeds crashen tijdens het typen of bij het uitvoeren van taken zoals spellingscontroles, zelfs na het installeren van de gefixte build. Gebruikers moeten dan een online Office Repair-procedure uitvoeren.

Als de crashes daarna blijven optreden, wordt aangeraden om het taalpakket te de-installeren en opnieuw te installeren. Microsoft heeft hiervoor een hulpdocument uitgebracht en verwijst daarbij naar stap 2.

