Google zegt dat Chrome 89 nu een stuk sneller is op Windows 10, door het werkgeheugengebruik terug te schroeven. Het zou gaan om een verbetering van maar liefst 22 procent in de browserprocessen, 8 procent in renderen en 3 procent op de GPU. Ook op Android en macOS zou de browser nu aanzienlijk minder vragen van apparaten.

Google heeft nog meer efficiënte mogelijkheden toegepast, want Chrome kan nu op een betere manier omgaan met geheugen in de tabs. Door geheugen weg te gooien uit de tabs die niet worden gebruikt kan wel 100MB per tabblad worden bespaard, schrijft ZDNet. Denk daarbij aan video’s die afspelen of grote afbeeldingen die op dat moment niet hoeven worden weergegeven.

Chrome op MacOS

Op macOS zijn ook besparingen te bespeuren, al zijn die wel aanzienlijk kleiner. Google zegt dat er 8 procent opslag wordt bespaard, tot 1GB. Wel een groot voordeel is tabthrottling op Chrome, waardoor de Mac koeler blijft. Hiermee worden tabbladen die lang niet openstaan minder belangrijk gemaakt, waardoor er meer aandacht uitgaat naar het openstaande tabblad. Op de Apple Energy Impact score binnen macOS Activity Monitor wordt zelfs een verbetering van 65 procent gezien voor de tabbladen die op de achtergrond draaien.

Op Android is de besparing nog iets kleiner. Er is een verbetering van 5 procent op het gebied van geheugen, de starttijd is 7,5 procent sneller en pagina’s laden 2 procent sneller, al hangt het van het toestel af in hoeverre die percentages ook daadwerkelijk worden gehaald. Toestellen die op Android Q draaien en 8GB RAM hebben, hebben nu een 64-bit binary-variant van Chrome, waarbij de percentages er wel een stuk beter uitzien: pagina’s worden met 8,5 procent sneller geladen en de scroll-ervaring is 28 procent soepeler dan eerst.

Chrome Freeze-dried

Op Android kan Chrome zorgen dat tabbladen als een light-versie worden opgeslagen, wat Freeze-dried heet. Hiermee kan Chrome 13 procent sneller opslaan. Het is dus als het ware een screenshot, maar als je begint te scrollen dan kun je alsnog de pagina bekijken zoals het hoort.