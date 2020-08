De Chrome-app op Android gaat veranderen. Het krijgt er binnenkort namelijk ‘snelpagina’s’ bij. Dit is een soort label dat je kunt vinden in de contextmenu’s van pagina’s die Google hoog in achting heeft.

Het baseert de labels op de Core Web Vitals-metrics die in de gaten houden hoe de gebruikerservaring is. Er wordt gekeken naar de laadtijd van een pagina, de stabiliteit van de content en de reactiesnelheid. Je ziet het snelpagina-label nu als je lang op een link drukt voor je ook daadwerkelijk naar de pagina gaat.

Google Core Web Vitals

Om het goed te doen bij de Core Web Vitals kan het zijn dat websitemakers iets aan hun pagina’s moeten optimaliseren. Sowieso van belang, want die Core Web Vitals hebben uiteindelijk ook invloed op de Google-ranking op de zoekmachine zelf.

In de ontwikkelaarstools van de IT-gigant zijn tips te vinden voor hoe je een pagina kunt maken zodat hij het goed doet in de Core Web Vitals. Er is ook een AMP-formaat (Accelerated Mobile Pages) dat Google aanbiedt, hiermee worden mobiele webpagina’s ook sneller, schrijft TheVerge.

Snelpagina’s

Het moederbedrijf van Google, Alphabet, heeft in het tweede kwartaal van 2020 21,3 miljard dollar (18 miljard euro) verdiend met de zoekmachine. Dat is een flinke hap van het totaal aan omzet: 38,3 miljard dollar. Opmerkelijk genoeg is dit zo’n 2 procent minder dan hetzelfde kwartaal vorig jaar, ondanks dat iedereen meer thuiswerkt en waarschijnlijk meer zal opzoeken.

De snelpagina-labels zijn te vinden in de bètaversie van Chrome 85, maar het is ook mogelijk om ze zelf aan te zetten. Hiervoor heeft Google een speciale instructie gemaakt. Recentelijk heeft Google Chrome voorzien van een verbeterde tabbladfeature, waardoor de browser steeds uitgebreider en toch makkelijker moet worden in gebruik.