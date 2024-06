Chrome-browser voor Android krijgt voorleesfunctionaliteit

De Android-versie van de Chrome-browser krijgt een voorleesfunctionaliteit. Gebruikers van deze browser op een Android-device kunnen hiermee webpagina’s binnenkort laten voorlezen door de optie ‘Listen to this page’ te selecteren.

De voorleesfeature laat opgezochte webpagina’s met veel tekst voorlezen en krijgt daarnaast een afspeelfunctionaliteit vergelijkbaar met die voor muziek- of podcastapps beschikbaar is, meldt The Verge. Denk hierbij aan pauzering, de voorleessnelheid veranderen, doorspoelen of de audio 10 seconden terug spoelen.

Overige functies van de voorleesfeature

Andere functies zijn onder meer het veranderen van de voorleesstem en de taal waarin de webpagina wordt voorgelezen. Beschikbare talen zouden onder meer het Engels, Duits, Frans, Spaans, Arabisch en Hindi zijn, blijkt uit een al beschikbare hulppagina voor de nieuwe feature voor Chrome op Android.

Ook voorleesfeature in Chrome-desktopversie

Het is niet de eerste keer dat Google voorleesfunctionaliteit doorvoert. Vorig jaar zou de techgigant al voorleesfunctionaliteit voor de desktop-versie van de Chrome-browser hebben getest. Deze laatste feature is een verborgen eigenschap en moet handmatig worden geactiveerd.

Een alternatieve mogelijkheid om een webpagina te laten voorlezen en te laten vertalen op een Android-device, is via Google Assistent. Deze functionaliteit zorgt er wel voor dat de browser wordt verlaten en wordt overgeschakeld naar de Google Assistent-app.

De nieuwe voorleesfeature in de Google Chrome-app voor Android zou nog alleen zichtbaar zijn in een bètaversie, maar versie 125 van de Android Chrome-app schijnt de feature al te hebben.

Lees ook: Google brengt de Android-stack naar ChromeOS