Samsung kondigt nieuwe Galaxy A-telefoons aan

Samsung heeft zijn nieuwste midrangetelefoons in de Galaxy A-lijn aangekondigd. Naast verbeterde specificaties ten opzichte van de voorgangers heeft Samsung ook de softwareondersteuning met een jaar verlengd.

Het gaat om drie nieuwe toestellen: de Galaxy A52, A52 5G en A72. De toestellen bieden verschillende functies die je van high-endtoestellen zou verwachten, zoals een behoorlijke camera, grote accu en mooi scherm, maar zijn honderden euro’s goedkoper dan bijvoorbeeld de toestellen in de Galaxy S-serie

Galaxy A52

De Samsung Galaxy A52 wordt uitgerust met een Super AMOLED-scherm met een diagonaal van 6,5 inch. Het paneel heeft een resolutie van 1080×2400 pixels. Hij heeft vier camera’s aan de achterkant: een 64-megapixelcamera met optische beeldstabilisatie, een breedbeeldcamera met 12 megapixels, een macrolens en een dieptelens. Aan de voorkant is een 32-megapixelcamera te vinden. Verder heeft het toestel een 4500mAh-accu en kan hij snelladen met 25 watt.

Verschillen met 5G-variant

Het toestel komt in twee varianten, met en zonder 5G. Ook verschillen ze in geheugen- en opslagcapaciteit: de 4G-versie kan met 6 of 8GB ram en 128 of 256GB opslag worden uitgerust, terwijl de 5G-variant alleen beschikbaar is met 6GB ram en 128GB opslag. De opslag kan worden uitgebreid met een sd-kaartje.

Opvallend genoeg is ook de SoC in de 5G-versie iets trager. Het gaat om een octacore-SoC met twee snelle cores en zes tragere cores op 1,8GHz. De snelle cores draaien bij de 4G-versie op maximaal 2,3GHz en bij de 5G-versie op maximaal 2,2GHz. Wel is het scherm wat soepeler, met een verversingssnelheid van 120Hz tegenover 90Hz.

Galaxy A72 heeft geen 5G

De Galaxy A72 is een iets grotere telefoon, met daarmee ook een iets groter scherm van 6,7 inch. Hij heeft dezelfde resolutie van 1080×2400 pixels, met een verversingssnelheid van 90Hz. Door de grotere behuizing is er ook ruimte voor een grotere accu, met 5000mAh. De camera’s komen voor een groot deel overeen met die van de A52, al is de dieptelens vervangen voor een 3x-zoomlens van 8 megapixels.

Net als de 4G-versie van de A52 beschikt de A72 over een octacore-SoC met een maximale kloksnelheid van 2,3Ghz. Qua opslag is er echter alleen een variant beschikbaar met 6GB ram en 128GB opslag. Samsung heeft overigens geen 5G-versie van de A72 aangekondigd. Mogelijk komt die later nog.

Samsung Galaxy A72

Alle drie de toestellen zijn waterdicht volgens ip67-cerfiticering en hebben stereospeakers, een vingerafdrukscanner en een nfc-scanner.

Een bijzondere nieuwe ontwikkeling is dat Samsung belooft de toestellen drie grote Android-updates te geven en vier jaar te voorzien van beveiligingsupdates. Dit is een jaar meer dan het bedrijf met de voorgangers deed en uniek in de Android-wereld, al helemaal in het middensegment.

Prijzen

De toestellen zijn per direct verkrijgbaar. De adviesprijzen zijn als volgt:

Samsung Galaxy A52 6/128GB: 349 euro

Samsung Galaxy A52 8/256GB: 409 euro

Samsung Galaxy A52 5G 6/128GB: 429 euro

Samsung Galaxy A72 6/128GB: 449 euro

