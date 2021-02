Review: Samsung Galaxy S21, de high-end smartphone voor iedereen

Naast de Samsung Galaxy S20, bracht Samsung vorig jaar ook een goedkopere S20 Fan Edition uit. In de Samsung Galaxy S21 komen die twee toestellen samen, om zo een high-end smartphone die een zo breed mogelijk publiek aanspreekt te creëren. In deze review lees je hoe dat uitpakt.

De tijd dat de ‘gewone’ Galaxy S-smartphone het beste was dat Samsung te bieden heeft, ligt inmiddels al een tijdje achter ons. Die taak wordt waargenomen door de Samsung Galaxy S21 Ultra, het premium model dat ruim boven de duizend euro kost. Daarmee ontstaat blijkbaar ruimte om de Galaxy S21 wat naar beneden te trekken op de markt. De smartphone is duidelijk de opvolger van de Galaxy S20, maar deelt zijn plastic behuizing en lagere schermresolutie met de Fan Edition. Zo is de adviesprijs van de smartphone gezakt van 999 euro voor de 5G-variant van de S20 naar 849 euro voor de 5G-variant van de S21.

Iedereen die geeft om die luxe kan bij de Ultra-versie terecht. Wie gewoon geeft om een goede smartphone, heeft toch niet zoveel aan die ‘poespas’ zal het idee geweest zijn. Precies voor die doelgroep lijkt de Samsung Galaxy S21 gemaakt te zijn. Niet alleen met betrekking tot de plastic behuizing en lagere schermresolutie, maar ook op veel andere vlakken. Daar lees je in deze review alles over.

Belangrijke specificaties

Body Aluminium frame, plastic achterkant. IP68 waterbestendig Scherm 6,2″ AMOLED, 1080×2400 pixels. 120Hz verversingssnelheid Netwerkondersteuning 5G Processor Samsung Exynos 2100 (5nm, 2,9Ghz octacore) Geheugen 8GB RAM, 128GB/256GB opslag Accu 4000mAh, 25W snelladen, 15W draadloos laden Software Android 11 met OneUI 3.1 Camera 12 megapixel hoofdcamera, 12 megapixel groothoekcamera, 64 megapixel zoomcamera. 10 megapixel frontcamera

Luxe materialen maken plaats voor opvallende lijnen

Een duidelijke blikvanger van de Samsung Galaxy S21 is zijn ontwerptaal. Van voor ziet de smartphone er zo uit als je van een modern toestel mag verwachten: een groot scherm met minimale randen en een klein gaatje voor de selfiecamera. Van achteren gooit Samsung het over een heel andere boeg: het camera-eiland van de Galaxy S21 is groot en opvallend en loopt direct door in het aluminium frame. De flinke ruimte die voor de camera’s nodig is, is uit het verdomhoekje gehaald en omgetoverd tot het huzarenstukje van het ontwerp van de smartphone. Wij vinden het er mooi uitzien, maar kunnen ons ook voorstellen dat jij daar anders over denkt. In ieder geval geeft het de Samsung Galaxy S21 karakter.

Dat wordt versterkt door de kleurkeuze. Samsung biedt naast een vrij doorsnee witte en donkergrijze versie ook een roze en paarse variant aan. Beiden in pastelkleuren, in het geval van de laatste voorzien van een gouden camera-eiland. Zeker niet voor iedereen weggelegd, maar misschien ook wel de perfecte accessoire om te matchen met je grijze maatpak en excentrieke sokken.

Qua bescherming zit het wel goed met de Samsung Galaxy S21. Hij is IP68-waterbestendig en dus beschermd tegen een buitje. Samsung zet helaas niks tegenover het Ceramic Shield-glas van Apple’s iPhone 12, maar de plastic achterkant zorgt er in ieder geval voor dat de smartphone minder makkelijk breekt. Daar staat natuurlijk tegenover dat het materiaal minder luxe aanvoelt, wat een beetje gered wordt door de uitstekende afwerking.

Samsung heeft de vingerafdrukscanner van de smartphone in het scherm verwerkt. Die scanner heeft een groter oppervlakte dan we de afgelopen tijd gewend waren en werkt daardoor merkbaar prettiger. Het werkt nog steeds niet zo eenvoudig en accuraat als een losse vingerafdrukscanner, maar de verschillen zijn niet groot meer.

Prachtig scherm met minder pixels

Het 6,2-inch scherm van de Samsung Galaxy S21 heeft een resolutie van 1080×2400 pixels; net iets minder dan full HD dus. Dat is opvallend, want al sinds de Samsung Galaxy S6 uit 2015 gebruikt Samsung Quad HD-schermen voor zijn Galaxy S-serie. De S21 maakt dus duidelijk een stap achteruit wat dat betreft.

Of dat een probleem is, hangt af van je perspectief. Veel media zeggen dat de scherminhoud van de Galaxy S20 als je hem met een verversingssnelheid van 120Hz gebruikte toch al op full HD-resolutie gerenderd werd, maar die vlieger gaat niet helemaal op. Door de aangepaste pixelindeling die bij een AMOLED-scherm hoort ontstaat bij lagere resoluties namelijk kleurschifting op contrastranden, bijvoorbeeld bij zwarte letters op een witte achtergrond. Omdat de Galaxy S20 fysiek altijd meer pixels had dan de full HD-resolutie waarop content gerenderd werd, was dat probleem niet aanwezig. Bij de Galaxy S21 is die kleurschifting wel merkbaar.

Eerlijkheid gebeid ook te zeggen dat je wel haviksogen moet hebben om dat in het degelijks gebruik te merken. Voor veel mensen zal het niet eens opvallen. Daar komt bij dat de Samsung Galaxy S21 verder wel een erg mooi scherm heeft. Het paneel is vloeiend, heeft een hoge helderheid en geeft kleuren prachtig weer. Los van de scherpte is het een van de mooiste schermen in een smartphone, en dat kleine minpuntje willen we dan wel voor lief nemen.

Uitstekende prestaties

Binnenin de Galaxy S21 tikt de nieuwe Exynos 2100-chip van Samsung. Een moderne octacoreprocessor gemaakt op een 5nm-procede, waarmee hij erg zuinig en snel moet zijn. Dat is ook zeker het geval, hoewel de prestatieverschillen met toestellen van vorig jaar alleen bij de zwaarste belasting merkbaar zijn.

Het werkgeheugen van de S21 bedraagt 8GB, de opslagruimte 128GB of 256GB. Allemaal ruim voldoende voor de meeste gebruikers, maar het is jammer dat het geheugen niet meer uit te breiden is met een geheugenkaartje.

Natuurlijk ondersteunt de Galaxy S21 5G, zowel in de mmWave-banden als op meer gebruikelijke frequenties. Ons toestel heeft het probleem zo nu en dan de verbinding te laten vallen, maar navraag bij andere tech-journalisten levert geen vergelijkbare verhalen op. Bovendien staat het internet nog niet vol met dergelijke problemen, dus we gaan er vanuit dat het om een foutje in ons toestel gaat. Niks om je echt zorgen over te maken, dus.

Waar je je wel een beetje zorgen over kunt maken, is de batterij. De 4000mAh-accu is niet heel ruim. We komen er de dag mee door, met vaak nog zo’n 20% batterijlading over. Dat is voldoende, maar zeker nu we vanwege de lockdown veel thuis zijn niet ruim. Met veel andere smartphones redden we onder dezelfde omstandigheden krap twee dagen. Daar zit dit toestel duidelijk onder, en we vragen ons af of het toestel na een jaar gebruik en zonder lockdown nog steeds de dag doorkomt. Gelukkig is hij met zijn draadloze laadfunctie en 25W-snelladen wel snel en eenvoudig weer op te laden. Tijd voor een draadloze lader op je bureau dus.

Software wordt lang ondersteund

Samsung heeft over Android 11 de OneUI 3.1 gelegd, en heeft zijn schil daarmee meteen visueel geüpdatet. De nieuwe versie van de OneUI ziet er rustiger en moderner uit door het gebruik van grotere lichte elementen en enigszins doorzichtige achtergronden. Het zorgt ervoor dat de software er mooi uitziet.

Functioneel is de software erg uitgebreid, hoewel Samsung er wel iets teveel extra programma’s aan toegevoegd heeft. Dat Microsoft-applicaties als Outlook, Office en OneDrive standaard geïnstalleerd zijn vinden we nog wel handig. Ook de DeX-software waarmee je de smartphone tot een soort computer kunt omtoveren zal voor een deel van het zakelijke publiek handig zijn. Maar slimme assistent Bixby, en overbodige programma’s als Samsung’s eigen browser en Galaxy Store hadden beter achterwege kunnen blijven.

Samsung scoort wel punten met zijn updatebeleid en zakelijke mogelijkheden. De Samsung Galaxy S21 wordt drie jaar ondersteund met updates, wat een jaar langer is dan veel andere smartphones. Bovendien biedt Samsung de keuze uit zijn eigen Knox-platform en het functies die gekoppeld zijn aan het Android Enterprise Recommended-programma om het apparaat zakelijk te beheren en beveiligen.

Gewoon een goede camera

De drie camera’s achterop de Galaxy S21 krijgen visueel veel aandacht, maar zijn inhoudelijk niet heel bijzonder. De smartphone heeft dezelfde camera-opstelling als zijn voorganger: een 12-megapixel hoofdcamera, een 64-megapixel zoomcamera en een 12-megapixel groothoekcamera. Die zoomcamera maakt ook 12-megapixelfoto’s, maar bereikt een zoomniveau van 3x door een 1,1x-zoomlens te combineren met digitale zoom die mogelijk gemaakt wordt door het hoge aantal pixels. Dat biedt wat meer flexibiliteit dan een 12-megapixelcamera met speciale 2x- of 3x-zoomlens.

Kwalitatief scoren de camera’s goed, maar niet bijzonder. De zoomcamera scoort wat slechter dan sommige ‘echte’ 3x-zoomcamera’s, maar de verschillen zijn niet zo groot. De groothoekcamera doet het wel duidelijk minder dan de beste groothoekcamera’s op de markt: foto’s zijn wat minder detailrijk en in het donker gaat de camera eerder nat. Toch maakt hij mooie plaatjes en is het fijn dat hij er is.

Groothoekcamera

Hoofdcamera

3x zoom

De hoofdcamera van de Galaxy S21 scoort bij goede lichtomstandigheden prima. Je merkt dat hij wat minder details weet vast te leggen dan de vele 48-, 64- en 108-megapixelcamera’s van tegenwoordig. Zo lang je niet op foto’s inzoomt is dat verschil echter nauwelijks merkbaar en belangrijker is dat de Galaxy S21 foto’s maakt met mooie kleuren en een goed contrast. Als het wat donkerder wordt scoort de smartphone niet slecht, maar wordt het verschil met de echte topsmartphones wel duidelijker merkbaar. Foto’s die in nachtmodus genomen zijn zijn weliswaar goed belicht; de scherpte houdt een beetje te wensen over.

Samsung meldt in de marketingmaterialen trots een nieuwe feature genaamd ‘Single Take’: daarmee kun je een filmpje van ongeveer tien seconden nemen waar de smartphone zelf de beste momenten uithaalt om op de foto te zetten. Een leuk idee dat soms voor verrassende plaatjes kan zorgen, maar minder trefzeker is dan het zelf maken van een aantal foto’s.

Op videogebied maakt de Samsung Galaxy S21 maximaal 8K-filmpjes en biedt hij ook de mogelijkheid om in 4K op te nemen met 60 frames per seconde. Toch zouden we je aanraden het bij 4K 30fps te houden: dat zorgt niet alleen voor kleinere bestanden, maar resulteert ook in een betere beeldkwaliteit. Video’s die je met de Galaxy S21 schiet zijn mooi, maar net als de foto’s vallen ze net onder de echte top van de markt. Datzelfde geldt overigens voor de foto’s die de 10-megapixel frontcamera maakt.

Conclusie

Samsung positioneert de Galaxy S21 net wat lager dan zijn voorgangers, en dat pakt behoorlijk goed uit. Wie echt een luxe en uitgebreide smartphone wil kan bij de S21 Ultra terecht, terwijl de gewone S21 voldoende biedt voor wie gewoon een goede smartphone wil. Het prijskaartje van zo’n 800 euro is nog steeds niet laag, maar wel netjes voor wat het toestel biedt.

Een opvallend waterdicht ontwerp, draadloos opladen, een prachtig scherm en fijne software met uitgebreide zakelijke mogelijkheden: dit toestel biedt het allemaal. De prestaties zijn uitstekend en de smartphone heeft een goede camera, hoewel die net iets onder de echte top van de markt scoort. De meeste gebruikers zullen daar echter weinig verschil in merken.

Eigenlijk is er maar één onderdeel waarop de Galaxy S21 niet zo goed scoort, en dat is zijn batterij. Die is voldoende om de dag door te komen, maar heeft niet heel veel marge. Veel concurrenten doen dat beter. Kun je daarmee leven? Dan is de Samsung Galaxy S21 een mooie, uitgebreide en goede smartphone voor een nette prijs.