‘Apple maakt bewust iMessage niet beschikbaar op Android’

Apple maakt bewust zijn populaire eigen applicaties, denk aan iMessage of FaceTime, niet beschikbaar voor het Android-besturingssysteem van concurrent Google. Hiermee bevordert de techgigant een lock-in. Dit blijkt uit recente juridische documenten uit de zaak van Epic Games tegen Apple, zo bericht The Verge.

Volgens de techsite zorgt Apple er bewust voor dat eindgebruikers in het eigen ecosysteem van devices worden ‘ingesloten’. Dit blijkt uit de vele juridische informatie uit het conflict tussen game-ontwikkelaar Epic Games en Apple, waarover we hier en daar al uitgebreid hebben bericht.

In dit juridische geschil draait het om de monopoliepositie van de techgigant als het gaat om aankopen via de App Store. Epic Games introduceerde in augustus een optie om zelf aankopen te doen in de uitermate populaire game Fortnite. Hierbij werd App Store-beheerder Apple buitenspel gezet. Volgens de regels van Apple is dit verboden en als reactie werd Fortnite uit de App Store verwijderd. Misbruik maken van een monopolie, zo noemt Epic Games die keuze en spande een rechtszaak aan om Apple te dwingen het verwijderen ongedaan te maken.

Bewust geen Apple-apps voor Android

In de nu boven water gekomen juridische documentatie stelt Epic Games dat Apple bewust eindgebruikers van zijn devices in een lock-in houdt. Het belangrijkste tool dat daarvoor wordt ingezet, is het niet uitbrengen van de eigen populaire applicaties om overstappen naar bijvoorbeeld op Android draaiende devices te voorkomen.

Vooral gaat het hierbij om de applicaties iMessage en FaceTime. iMessage werd in iOS 5 als standaardapplicatie geïntroduceerd en is inmiddels, vooral in de Verenigde Staten, zeer populair geworden. Het lanceren van deze populaire messagingdienst voor Android was eenvoudig, maar is bewust door Apple genegeerd. Hier zou worden voorkomen dat “ouders met iPhones voor hun kinderen een goedkoop Android-device zouden kopen en niet een iPhone.”

Zelfde lot voor FaceTime

Ook de populaire videochatdienst FaceTime onderging min of meer hetzelfde lot. Deze in 2010 geïntroduceerde dienst zou volgens wijlen Apple-oprichter Steve Jobs een open industriestandaard voor videochat worden. De dienst werd vervolgens wel uitgebracht voor iPhones, iPads en Mac-desktops, laptops en notebooks, maar nooit voor andere besturingssystemen of devices van andere fabrikanten. Ook hiermee wordt de lock-in nog steeds in stand gehouden, aldus Epic Games. Wordt vanzelfsprekend vervolgd.