Apple gaat in aanval tegen Epic Games en spant rechtszaak aan

Techgigant Apple is een rechtszaak begonnen tegen Fortnite-maker Epic Games. Aanleiding hiervoor is de rechtszaak die Epic medio augustus aanspande vanwege het uit de App Store halen van hun spel door Apple.

Epic Games introduceerde in augustus een optie om aankopen te doen in Fortnite zelf, waarbij storebeheerder Apple buitenspel werd gezet. Volgens de regels van Apple mag dit echter niet en als reactie werd Fortnite verwijderd. Misbruik maken van monopoliepositie, zo noemde Epic die keuze, waarna de studio een rechtszaak aanspande om Apple te dwingen het verwijderen ongedaan te maken.

In eerste instantie probeerde Apple het nog af te doen als zijnde ‘dit is de eigen schuld van Epic maar als zij de in-game aankopen weer via ons laten gaan is het wat ons betreft in order’, maar die aanpak is nu voorbij. In de rechtszaak die Apple aanspant tegen Epic meent de techgigant dat Epic het contract met Apple heeft geschonden en het bedrijf nu uit is op een schadevergoeding.

Apple zegt ook dat Epic Games zich voordoet als een ‘moderne Robin Hood’, maar de studio enkel uit is op een hogere winst voor eigen zak. Daarbij zou er wel gebruik worden gemaakt van de diensten van Apple, maar daar geen vergoeding tegenover staan als het aan Epic ligt

Epic versus Google

Opmerkelijk is dat in de verwoording van de rechtszaak aangespannen door Apple er nergens expliciet de App Store van de techgigant wordt benoemd. Apple is uit op een vergoeding, aangezien Epic wel winst heeft vergaard middels de App Store (zo’n zeshonderd miljoen dollar tot op heden), maar eist ook een volledige ban op soortgelijke in-app winkels in alle iOS-apps. Hoewel daar expliciet iOS wordt genoemd, ontbreekt dat deel in de algemene vraag aan de rechtbank. Iets dat kan duiden op hulp aan Google.

Die techgigant is namelijk ook verwikkeld in een rechtszaak met Epic Games, nadat Fortnite ook uit de Android store werd gezet wegens de in-game winkel in Fortnite. Wederom meende Epic Games dat het om machtsmisbruik ging en verdedigde Google zich met de regelgeving rondom de Play Store. Zou de rechter Apple gelijk geven wat betreft het algemene verbod op dergelijke in-game winkels die de overkoepelende store buitenspel zetten, dan kan Google daar mogelijk ook op inhaken.

