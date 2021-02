Fortnite-maker Epic dient klacht in over Apple bij EU

De studio achter de populaire game Fortnite, Epic Games, is naar de Europese Unie gestapt wegens een antitrustzaak tegen Apple. Het ligt al een half jaar overhoop met de techgigant wegens het betaalsysteem binnen de App Store.

Epic Games probeert ervoor te zorgen dat het niet de 30 procent per verkoop in de app aan Apple hoeft af te dragen. Hierop heeft het een eigen betaalsysteem geïntroduceerd, waar Apple uiteraard niet mee akkoord ging. Het verwijderde de app zelfs in zijn geheel uit de App Store. Epic Games-CEO Tim Sweeney zegt erover: “De 30 procent die ze rekenen als app-belasting, kunnen oplopen tot 50 procent of 90 procent of 100 procent. Volgens hun theorie over hoe deze markten zijn gestructureerd, hebben ze daar het volste recht toe.”

Epic Games versus Apple

“Epic vraagt ​​geen enkele rechtbank of toezichthouder om deze 30 procent te veranderen in een ander aantal, alleen om de concurrentie op iOS te herstellen.” Kortom, op zich verwacht Epic Games niet een wereldverandering. Wel ziet het dat Apple erg veel doet om zijn eigen gamedivisie voor te trekken. Apple ziet dat anders: “Op manieren die een rechter heeft beschreven als bedrieglijk en clandestien, heeft Epic een functie in zijn app ingeschakeld. Deze is niet beoordeeld of goedgekeurd door Apple. Dat deed het met de uitdrukkelijke bedoeling om de App Store-richtlijnen te schenden. Richtlijnen die in gelijke mate gelden voor elke ontwikkelaar en onze klanten beschermen.”

Epic Games’ antitrustzaak wordt kracht bijgezet door Rasmus Andresen van het Europees parlement. “Wij als wetgevers moeten ervoor zorgen dat deze platforms die als poortwachters op de digitale markt optreden, een vooraf gedefinieerde reeks regels moeten respecteren om eerlijke concurrentie en evenwichtige marktmacht te garanderen.” Fortnite is overigens binnenkort op Apple-apparaten speelbaar via Nvidia’s streamingdienst (die je via de browser Safari gebruikt).

Europese Commissie

De Europese Commissie heeft de klacht van Epic ontvangen en gaat hiermee aan de slag volgens de standaard procedures. Epic houdt het niet bij Europa: ook in Australië en het Verenigd Koninkrijk lopen klachten tegen Apple, zo schrijft Reuters.