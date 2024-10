Google moet andere storefronts toestaan op Android-platform

Google moet andere winkels, of storefronts, toestaan op zijn Android-platform. Ook moet het mogelijk zijn voor dergelijke alternatieve winkels om content aan te bieden uit Google’s eigen Play Store. Daarnaast worden andere betaalwijzen mogelijk voor derde partijen dan alleen de opties die de Play Store biedt. Dat heeft een Amerikaanse rechter besloten nadat Epic Games de zaak aanhangig maakte.

Het gerechtelijk bevel betekent dat Google vanaf november winkelomgevingen van derde partijen moet toestaan om apps uit de Play Store te distribueren. Het resultaat is dat Google in zulke gevallen de dertig procent commissie misloopt die het bedrijf gewoonlijk ontvangt voor aankopen via de eigen Play store. Niet verwonderlijk heeft Google al gezegd in beroep te gaan tegen de uitspraak.

Geen voorrang voor eigen Play Store

De uitspraak verbiedt Google bovendien om voorrang te geven aan de Play Store of het gebruik van rivaliserende app stores onder developers te ontmoedigen. App-ontwikkelaars mogen echter wel afzien van de mogelijkheid voor hun app om in alternatieve stores te verschijnen. De rechter heeft Google en Epic verder verplicht tot het oprichten van een commissie met het doel geschillen tussen beide partijen op te lossen. Google krijgt acht maanden tijd om te voldoen aan het bevel, dat overigens uitsluitend van toepassing is in de Verenigde Staten.

Epic Games had de zaak aangespannen omdat volgens het bedrijf Google de eigen diensten voortrekt en en bovendien een onredelijke ‘app-belasting’ van 30 procent vraagt (ofwel, de eerder genoemde commissie). Ook hekelde Epic de ‘scare screens’ van Google, waarmee het de waarschuwingen van Google bedoelt om vooral geen apps te downloaden op Android-apparaten die niet via de officiële Play Store zijn verkregen. Google heeft gevraagd om de implementatie van de opgelegde maatregelen te mogen opschorten totdat het beroep is behandeld.

Voortborduren op eerdere uitspraak

Gamebedrijf Epic bouwde met deze vraag aan de Amerikaanse rechter voort op een juryuitspraak uit december vorig jaar. Daarin bevestigde de jury de aanklacht van Epic Games dat Google een illegaal monopolie heeft voor betalingsmethoden via zijn app-store Google Play en daarmee andere betaalsystemen dwarszit.

Epic Games heeft met Google, maar ook Apple, al lange tijd een geschil over alternatieve betaalmethoden voor in-appaankopen van spelers van zijn games. Bestuurlijke instanties in zowel de VS als de EU zijn daarnaast kritisch op veronderstelde monopoliepraktijken van grote techbedrijven, waaronder deze twee.

Aanpassingen aan voorwaarden storefronts

Ontwikkelaars van apps voor iPhone mogen in de EU bijvoorbeeld vanaf dit voorjaar rechtstreeks via hun eigen website apps aanbieden aan gebruikers van dit platform. Die ontwikkeling volgde op een eerder aangekondigde mogelijkheid voor developers om apps voortaan via eigen app stores aan te bieden voor iOS. Deze mogelijkheden heeft Apple onder dwang van de Europese Commissie geïmplementeerd, in het kader van de Digital Markets Act (DMA).

Google maakt het sinds kort ook mogelijk Android-apps te updaten die via sideloading of uit alternatieve app-stores zijn gedownload. Dit kan dan gewoon via de eigen app-winkel Play Store. Dit maakt het handmatig downloaden van nieuwe app-versies of het gebruiken van een andere bron voor het updaten overbodig.

