Administrative Tools in Windows krijgt nieuwe naam en meer tools

Microsoft gaat het Administrative Tools-paneel in Windows 10 in een opkomende update van het besturingssysteem vervangen door een nieuwe Windows Tools-omgeving. Microsoft lanceerde het nieuwe paneel onlangs in zijn Windows 10 Insider Preview Build 21354.

De uiteindelijke versie van het nieuwe paneel zal worden uitgebracht met de Windows 10 21H2-update. Verwacht wordt dat de uitrol hiervan van start zal gaan in oktober. Microsoft heeft echter nog geen definitieve datum gegeven voor de lancering van het besturingssysteem.

Al sinds jaren is het Administrative Tools-paneel aanwezig in het startmenu. Het paneel is bedoeld voor de wat geavanceerdere gebruiker. Hiermee kan deze het besturingssysteem managen en administratieve taken uitvoeren. Het Windows Tools-paneel wordt uitgerust met de shortcuts uit Administrative Tools en krijgt er additionele snelkoppelingen bij. Deze komen onder andere uit het huidige startmenu, zoals Windows System, PowerShell en Accessoires.

In totaal zal Windows Tools zo’n 40 snelkoppelingen bevatten. Onder andere Disk Cleanup, Command Prompt, Event Viewer, Run, Quick Assist, Steps Recorder, Remote Desktop en Registry Editor zullen te vinden zijn in het nieuwe paneel. Ook nieuwere features, zoals de recente Power Automate Desktop, zullen in het paneel geplaatst worden. Net als de huidige Administrative Tools, zullen gebruikers ook het vervangende paneel kunnen vinden in het startmenu. Daarnaast zal het ook gelanceerd kunnen worden via een Run-opdracht.

Vreemde strategie

De komst van Windows Tools is een verrassende zet van Microsoft, aangezien het bedrijf juist bezig is met het elimineren van het klassieke configuratiescherm. Vorig jaar kondigden ze verbeteringen aan om Settings meer te laten lijken op het configuratiescherm, aangezien het paneel een “legacy” feature zou zijn. En een maand daarop experimenteerde het bedrijf meteen al met redirects uit het paneel. Microsoft lijkt met het Windows Tools van deze strategie af te wijken.

