Mozilla verwijdert binnenkort ftp-ondersteuning in Firefox

Vorig jaar kondigde Mozilla plannen aan voor het uitschakelen en later volledig verwijderen van ftp-functionaliteit in Firefox. Op het moment ondersteunt de browser het protocol nog. Firefox zal echter binnenkort het afhandelen van ftp-links niet meer zelf uitvoeren.

Het bedrijf geeft aan dat het ftp-protocol dateert van voor het internet. Het zou niet zijn ontwikkeld zijn met het oog op veiligheid. Mozilla kiest ervoor de ondersteuning te stoppen, omdat het een onveilig protocol zou zijn. Daarbij zou het nauwelijks nog gebruikt worden. Ook zou de code moeilijk bij te houden zijn en zou Mozilla in het verleden veel beveiligingsbugs hebben gevonden.

Ftp uitgeschakeld in Firefox 88

Op 19 april is het zover en zal ftp met de lancering van Firefox 88 uitgeschakeld worden in de browser. Het afhandelen van ftp-links zal afgeschoven worden naar andere applicaties. Caitlin Neiman, Mozilla add-ons community manager, laat in een blog weten dat ftp-links in de nieuwe versie in de meeste gevallen niet zullen leiden tot foutmeldingen. De api’s zullen de ftp-verzoeken echter niet meer afhandelen.

Om de verwijdering van het protocol wat te vergemakkelijken heeft Mozilla ftp toegevoegd aan de lijst van ondersteunde protocol_handlers voor browserextensies. Dat betekent dat extensies de mogelijkheid hebben om gebruikers te verzoeken een ftp-applicatie te lanceren om bepaalde links af te handelen.

Definitieve verwijdering

Met Firefox versie 90 valt het doek definitief voor ftp en wordt de ondersteuning in de browser helemaal verwijderd. Deze stap zal ook gevolgen hebben voor Firefox op Android-devices. Met versie 90 ondergaat de browser verder ook verschillende subtiele visuele veranderingen. Zo zou Mozilla van plan zijn om enkele userinterface-elementen onder handen te nemen, waaronder de taakbalk, het hamburgermenu en de tabs. Daarnaast zou Firefox 90 het voor gebruikers ook veel makkelijker maken om het uiterlijk van nieuwe tabs vorm te geven.

