Er komt iets nieuws aan binnen Mozilla VPN. Het Virtual Private Network van Mozilla krijgt nu de optie mensen actief te laten weten dat ze extra beveiliging moeten inschakelen op vreemde netwerken. Ook wordt er LAN-toegang toegevoegd.

Mozilla wil zijn Mozilla VPN-abonnementsdienst een boost geven door met extra’s te komen. De betaalde dienst krijgt twee nieuwe mogelijkheden. Als je met je VPN-verbinding aan naar een server gaat met een netwerk waarop slechte versleuteling van informatie is of waarop geen goede bescherming van wachtwoorden te vinden is, dan gaat de VPN je actief een melding sturen dat dit netwerk misschien niet helemaal te vertrouwen is en dat je misschien wat sterker ten strijde moet trekken. Je hoeft hiervoor alleen op de juiste knop te drukken in de melding en schakelt je VPN vanzelf wat hogerop. Dit is wel alleen beschikbaar op Linux, macOS en Windows.

Mozilla VPN

De andere vernieuwing is de mogelijkheid om LAN-toegang te krijgen. Als het in de netwerkinstellingen is toegestaan dan kan er een Local Area Network worden opgezet. Hierdoor kunnen PC’s, Macs, Linux-computers en Android-smartphones met elkaar communiceren. Je hoeft hiervoor niet meer de VPN uit te schakelen, wat eerst wel het geval was. Helaas: iOS-gebruikers vissen naast de boot, maar dat is maar tijdelijk. Apple moet de iOS-versie nog beoordelen.

De VPN-diensten van Mozilla kost 4,99 dollar per maand. Deze VPN-verbinding draait op WireGuard en legt nooit vast wat je allemaal doet op het netwerk. Op één abonnement kunnen vijf toestellen verbinden.

Hevige concurrentie

Hoewel Mozilla best wat servers in heel wat landen heeft, is het nog lang niet waar de concurrentie is. Met zijn servers in meer dan 30 landen bokst het nagenoeg niet op tegen ExpressVPN met zijn servers in 94 landen. Aan de andere kant biedt Mozilla een van de laagste prijzen in deze tak van sport, zo schrijft TheRegister.