Er zijn diverse manieren om te zorgen dat de batterijduur van je laptop wordt verlengd. Het scherm minder helder zetten, minder apps tegelijk draaien, geen zware apps draaien, enzovoort. Er zijn echter ook dingen die ontwikkelaars kunnen doen, zoals Microsoft. Microsoft komt met EcoQoS voor Windows 10. Dat zorgt dat applicaties minder cpu gebruiken, wat betere accuduur moet opleveren.

Met een nieuwe tool, gemaakt door Microsoft, kunnen ontwikkelaars de batterijduur verbeteren en het geluid van de ventilatoren reduceren. Dat doet het in het kader van zijn belofte om in 2030 koolstofvrij te zijn. De nieuwe tool heet EcoQoS en het is bewust deze week geïntroduceerd, omdat het deze maand Earth Month is. Deze maand wordt al sinds 1970 gevierd en staat geheel in het teken van de klimaatproblemen en beter omgaan met onze aarde.

EcoQoS

Juist grote bedrijven hebben hierin een groot aandeel. Microsoft heeft daarom EcoQoS ontwikkeld, want deze tool kan invloed hebben op een heleboel apps tegelijk. Het is vrij voor ontwikkelaars beschikbaar om te zorgen dat er een betere energie-efficiëntie is en het batterijniveau van een apparaat hoger blijft. Daarnaast heeft de nieuwe tool invloed op de ventilatoren, die wat minder herrie maken en sowieso wat minder hevig aan hoeven te zwengelen omdat de cpu minder hard hoeft te werken.

Het komt omdat de tool zorgt dat er minder hoge kloksnelheden nodig zijn. Hoewel hoge kloksnelheden zorgen voor betere prestaties, zorgen ze ook voor een veel hogere energieconsumptie. De EcoQoS-tool zal veel toestellen helpen, want er zijn maar liefst 1 miljard apparaten met Windows 10 erop. Bovendien worden laptops meer gebruikt dan ooit door de pandemie.

Betere batterijduur

Raymond Li van Microsoft Windows Fundamentals zegt: “Hoger stroomverbruik kan resulteren in een slechtere batterijduur, hogere temperaturen en luidere ventilatorgeluiden. Niet alle taken vereisen absoluut de hoogste prestatie, dus Windows herconfigureert de processor dynamisch om de juiste balans tussen prestaties en energie-efficiëntie te bieden.”

EcoQoS is te vinden binnen de Windows 10 Insider Preview Build 21359 die een paar weken geleden werd uitgerold. “Ontwikkelaars kunnen api’s aanroepen om er expliciet voor te kiezen dat hun processen en threads worden geïdentificeerd als EcoQoS, en Windows zorgt voor de rest,” zegt Li. “EcoQoS is ideaal voor achtergrondservices, updaters, synchronisatie-engines, indexeringsservices en meer, waarbij energie-efficiëntie centraal staat.” Het energiegebruik van de cpu kan volgens Microsoft wel 90 procent verminderen.

