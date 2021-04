Linus Torvalds presenteert Linux-versie 5.12

Recent is versie 5.12 van het open-source besturingssysteem Linux verschenen. De updates zijn volgens ontwikkelaar Linus Torvalds deze keer beperkt. In totaal zijn vijf belangrijke updates uitgevoerd.

Met de komst van Linux versie 5.12 is dit keer weinig nieuwe functionaliteit aan het opensource-besturingssysteem toegevoegd. Linus Torvalds ziet de toegevoegde functionaliteit als ‘absoluut klein’. Redenen voor de beperkte updates deze keer worden niet gegeven. Experts verwachten dat de volgende versie, 5.13, een grote Linux-update gaat worden. Linus Torvalds zou met deze versie inmiddels aan de slag zijn.

In totaal zijn in de kernel van Linux 5.12 nu zes nieuwe updates toegevoegd. Het is nu onder meer mogelijk om Linux als een root-partitie op Hyper-V te draaien. Ook is er meer ondersteuning gekomen voor ACRN. ACRN is een lichtgewicht hypervisor die vooral geschikt is om te draaien in IoT-devices. Daarnaast worden de Unmatched Board en de 64-bit RISC_V-compatibele FU740 SoC nu beter ondersteund door Linux. De combinatie moet RISC-V pc’s opleveren.

Verder herkent Linux versie 5.12 nu de VK-accelerators van Broadcom. Eindgebruikers kunnen hierdoor workloads als videotranscoding offloaden naar specifieke diensten. Dit in plaats van dat dit zware werk, naast alle andere processen, door de cpu’s worden deze afgehandeld.

Interessant voor game consoles

Linux wordt als besturingssysteem ook weer aantrekkelijker voor games nu versie 5.12 PlayStation 5 DualSense-controllers en Nintendo’s N64-console ondersteunt. In het laatste geval moet de N64-gameconsole wel aan specifieke eisen voldoen, zoals dat de processor op 93,75 MHz moet draaien en 4 tot 8 MB aan geheugen beschikbaar moet zijn.

