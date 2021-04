“Techgiganten krijgen meer macht door betaaldiensten”

Het risico van digitale betaaldiensten van techgiganten, zoals Apple en Google, is dat de diensten de bijbehorende bedrijven meer toegang geven consumentendata. Dit vergroot hun machtspositie in de industrie. Dat verklaarde de Franse concurrentiewaakhond afgelopen donderdag.

Deze bevinding is het resultaat van een onderzoek van een jaar met betrekking tot nieuwe betalingstechnologieën, zoals Apple Pay en Google Pay, aldus Reuters.

Concurrentievoorsprong digitale betaaldiensten

Volgens de Franse waakhond hebben bedrijven als Google, Apple en Amazon een belangrijke concurrentievoorsprong, dankzij de betalingsdiensten van de bedrijven. De diensten worden door een groot aantal klanten gebruikt en voorzien de techgiganten van een schat aan gegevens. Zo kunnen de bedrijven dankzij hun betaaldiensten beter inschatten wat de financiële situatie van hun klanten is en hierop hun aanbiedingen aanpassen.

Daarnaast zou de Near Field Communication (NFC)-technologie een obstakel kunnen vormen voor potentiële concurrenten. Mobiele betalingsdiensten gebruiken de technologie doorgaans voor contactloze betalingen. De mededingingsautoriteit geeft aan dat smartphonemakers en besturingssystemen betalingsapps zouden kunnen belemmeren in het gebruik van de technologie. Apple Pay is bijvoorbeeld de enige tool die op een iPhone gebruik mag maken van NFC.

Risico grotere integratie

Grote techbedrijven hebben dusdanig veel financiële middelen, dat ze enorme bedragen kunnen investeren in de integratie van hun betaaldiensten. Volgens het rapport wordt hiermee het risico vergroot dat consumenten “ingekapseld” worden in een bepaald platform.

Vorig jaar kwam Apple al onder vuur te staan door de Europese Commissie. Europese mededingingswaakhonden buigen zich op het moment over het beleid van Apple’s App Store. De iPhone-maker wordt in Europa aangeklaagd voor het overtreden van mededingingswetten. Daarnaast zijn er ook bedenkingen over het feit dat Apple Pay de enige betalingsdienst is die op een iPhone gebruik mag maken van de “tap and go” functionaliteit.