EU beschuldigt Apple van concurrentievervalsing met App Store-beleid

De Europese Unie staat achter de klacht van Spotify dat Apple een oneerlijke situatie heeft gecreëerd in de App Store. Daarbij wordt specifiek de distributie van muziekstreamingapps benoemd.

In een aankondiging vertelt de Europese Commissie dat het Apple op de hoogte heeft gebracht van zijn kijkwijze dat Apple misbruik heeft gemaakt van zijn dominante positie in de verspreiding van apps om concurrentie in de muziekstreamingmarkt te verstoren. Daarbij worden twee aspecten specifiek benoemd.

Ten eerste heeft de Europese Commissie er moeite mee dat appontwikkelaars worden verplicht om het betaalsysteem van Apple te gebruiken in hun apps. Daarbij moeten de ontwikkelaars 30 procent van hun inkomsten aan Apple afstaan, waardoor ze genoodzaakt zijn om hogere prijzen aan de consument door te berekenen.

Ten tweede hanteert Apple een streng beleid dat in apps geen referentie mag bestaan naar betaalsystemen anders dan die van Apple. Daarmee wordt voorkomen dat gebruikers van iPhones en iPads op de hoogte worden gebracht van alternatieve en goedkopere manieren om te betalen.

Geen andere manier om aan apps te komen

De Commissie benadrukt verder dat Apple wel degelijk een dominante positie heeft in de markt, ook al wees Apple eerder naar alternatieve appwinkels of het internet als concurrenten. Daar kan de Commissie zich niet in vinden, aangezien de App Store voor ontwikkelaars van muziekstreamingapps de enige manier is om klanten met iOS-apparaten te bereiken. Het gesloten ecosysteem van Apple voorkomt dat de gebruikers vier een andere weg aan applicaties komen.

Volgens de commissie zijn gebruikers van iPhones en iPads erg loyaal naar Apple en zullen ze niet snel overstappen naar een toestel van een ander merk. Daardoor is concurrentie van andere appwinkels niet van toepassing. Vanwege al deze factoren zijn ontwikkelaars genoodzaakt zich te houden aan de verplichte en niet onderhandelbare regels van Apple.

Apple Music

Deze eisen van Apple zijn nog tot daar aan toe, maar de strenge eisen veranderen in concurrentievervalsing nu Apple zelf ook muziekstreamingdienst Apple Music aanbiedt. Deze dienst concurreert direct met andere muziekdiensten, terwijl Apple aan zichzelf geen commissie hoeft te betalen.

“Appwinkels spelen een centrale rol in de huidige digitale economie’, vertelt Eurocommissaris Margrethe Vestager. “We kunnen nu shoppen en toegang krijgen tot nieuws, muziek of films via apps in plaats van websites te bezoeken. Onze voorlopige bevinding is dat Apple via de App Store een poortwachter is voor gebruikers van iPhones en iPads. Met Apple Music concurreert Apple ook met muziekstreamingaanbieders. Door in de App Store strikte regels op te stellen die concurrerende muziekstreamingdiensten benadelen, ontneemt Apple gebruikers goedkopere muziekstreamingkeuzes en verstoort het de concurrentie. Dit gebeurt door rivalen hoge commissies te laten betalen op elke transactie in de App store en door hen te verbieden hun klanten te informeren over alternatieve abonnementsopties.”

Geen directe gevolgen

De uitspraak van de EU heeft geen directe gevolgen voor Apple. Het is slechts een stap in het overkoepelende mededingingsonderzoek naar het App Store-beleid van Apple. Een definitieve uitspraak voor dat onderzoek volgt later, al is daar geen specifieke datum voor gesteld.

Tip: ‘Apple maakt bewust iMessage niet beschikbaar op Android’