Meer beelden van Windows 10X uitgelekt

Nu een vroege versie van Windows 10X is uitgelekt, duiken er op het internet steeds meer beelden op van het aankomende besturingssysteem. De foto’s laten een versimpelde en beperkte interface zien.

Uit de foto’s, gedeeld door Thurrott, kunnen enkele nieuwtjes worden opgemaakt. Zo blijkt het niet mogelijk te zijn om bestanden of snelkoppelingen op het bureaublad te plaatsen. Wanneer een gebruiker rechtsklikt op het bureaublad, krijgt die enkel de optie op de achtergrond te veranderen.

Ook is er een nieuw inlogscherm te zien. Het ontwerp van het inlogscherm is versimpeld ten opzichte van de volledige versie van Windows 10, met enkel de naam en profielfoto van de gebruiker en een veld om een pincode in te toetsen.

In Windows 10X blijft het mogelijk met met alt-tab te wisselen tussen vensters, al is het uiterlijk van de taakwisselaar enigszins aangepast. Ook zijn er meer beelden van het nieuwe startmenu te zien en tonen de schermafbeeldingen hoe Excel-bestanden worden geopend binnen de Edge-browser.

Sterk vergelijkbaar met ChromeOS

Vorige week lekte een pre-releaseversie van Windows 10X uit. Het besturingssysteem blijkt zeer sterk op Googles ChromeOS te lijken en lijkt ook zeer vergelijkbaar qua functionaliteit.

Wanneer Windows 10X op de markt komt, is nog niet bekend, maar het nieuwe besturingssysteem laat vermoedelijk niet lang meer op zich wachten. Gebruikers gaan het niet op eigen computers kunnen installeren; in plaats daarvan wordt het bij nieuwe laptops en andere apparaten geleverd. Er zijn nog geen aankondigingen gedaan welke bedrijven deze apparaten gaan aanbieden.