Windows 10 21H1-update komt in mei uit

Microsoft heeft in een blogpost laten weten dat Build 19043.928 van Windows 10 de uiteindelijke versie voor de mei 2021 update wordt. De update staat ook wel bekend als Windows 10 21H1.

Het bedrijf geeft aan dat de update eerst beschikbaar zal worden gemaakt voor Windows Insiders in het Release Preview Channel.

Microsoft Insider programma’s

Om met de nieuwe versie van het besturingssysteem aan de slag te gaan kunnen Insiders in de Windows-instellingen zoeken naar de update (Settings > Update & Security > Windows Update). Als de mei 2021-versie eenmaal is geïnstalleerd, worden service-updates vervolgens automatisch aangeboden, waaronder Build 19043.964.

Windows Insiders in de Beta- en Release Preview-kanalen kunnen sinds eerder deze week al aan de slag met de nieuwere features van Build 19043.964. Sinds maart zijn ook Windows Insider Program for Business participanten bezig met Windows 10 21H1 op hun bedrijfscomputers. Microsoft biedt hierbij aan Windows 10 Enterprise en Pro editie klanten ondersteuning om bepaalde specifieke problemen in de commercie op te lossen.

Om mee te doen aan het Windows Insider programma kunnen geïnteresseerden zich opgeven via insider.windows.com.

Windows 10 21H1 features

De Windows 10 update komt met relatief weinig nieuwe features vergeleken met zijn voorganger. Zo komen er bijvoorbeeld geen veranderingen voor de Windows Hardware Lab Kit en het Windows Hardware Compatibiliteit Program. Een feature die we wel kunnen verwachten in de mei-update is de mogelijkheid om bij meerdere Windows Hello-camera’s de externe camera als standaard in te stellen. Ook krijgt de Windows Defender Application Guard verschillende prestatieverbeteringen. Microsoft richt zich met 21H1 onder andere op afnemers van de Windows 10 Enterprise-versie. Vooral thuiswerken zou met de nieuwe features makkelijker moeten worden.

Verder heeft Microsoft onlangs een nieuwe testversie (Build 20344) uitgebracht van Windows Server 2022. Volgens vertegenwoordigers van het bedrijf zal de uiteindelijke versie van Server 2022 in de tweede helft van 2021 worden gelanceerd.

