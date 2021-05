Samsung komt met 43 inch ‘do-it-all’ monitor

Samsung heeft zijn SmartMonitor-assortiment uitgebreid met een groter 43-inch M7-model (UHD-resolutie) en een witte uitvoering van de gerestylde M5-modellen (FHD-resolutie) in 27- en 32-inch. De Samsung Smart Monitor-serie werd in november 2020 gelanceerd als ’s werelds eerste alles-in-één-scherm. Elk biedt geïntegreerde media- en productiviteitsapps, veelzijdige connectiviteit, ingebouwde luidsprekers en een afstandsbediening op zonnecellen.

Het nieuwtse en nu grootste model is de M7 43-inch: een randloos, 4K Ultra-High Definition (UHD) ontwerp, dat naadloos van functionaliteit kan wisselen van een betrouwbaar werkapparaat naar een instant 4K-entertainmenthub, met ingebouwde apps voor streamen, luidsprekers, en HDR10-mogelijkheden. Daarnaast is het populaire M5-model nu ook verkrijgbaar in een strak en stijlvol wit 27- en 32-inch model.

Zonder pc of mobiel in de cloud

De stemassistent is verbeterd en werkt nu met alle gangbare assistenten, zoals Bixby, Google Assistant en Amazon Alexa. Vanaf volgende maand is ook een eenvoudige en veilige connectiviteit tussen de Smart Monitor en externe pc’s mogelijk. Het display ondersteunt Microsoft 365-toepassingen, waardoor gebruikers documenten kunnen bekijken en bewerken en ze gemakkelijk kunnen opslaan in de cloud. Dit kan zelfs zonder pc-verbinding, dankzij ingebouwde wifi. Ook heeft het scherm een USB Type-C-poort, zes USB-poorten en Bluetooth 4.2-mogelijkheden.

De SmartMonitor is eenvouig om te vormen tot een complete entertainmenthub, met de mogelijkheid voor gebruikers om toegang te krijgen tot OTT-inhoud en hun favoriete films en shows te streamen op Netflix, HBO en YouTube, zelfs zonder verbinding met een pc of mobiel apparaat. De M7 heeft bovendien een alles-in-één afstandsbediening op zonne-energie van gerecycled plastic, die milieuvriendelijke efficiëntie levert door op te laden via zonlicht binnenshuis, gloeilampen of een USB-C-verbinding .