Samsung heeft een nieuwe reeks van Odyssey OLED, Smart Monitor en ViewFinity gepresenteerd. De Zuid-Koreaanse techgigant heeft in verschillende monitors onder meer AI-technologie toegevoegd die wordt ondersteund met een eigen AI-processor.

De nu door Samsung gepresenteerde nieuwe Odyssey OLED G8 gamingmonitor (het G80SD-model) is de eerste monitor van de fabrikant die over AI-hardware beschikt. Deze technologie wordt ondersteund door een onboard NQ8 AI Gen3-processor. Dit is dezelfde chip die dezelfde processor die de fabrikant in zijn 8K TV van dit jaar gebruikt. De AI-technologie regelt onder meer het leveren van de juiste resoluties bij gamen en/of tv-kijken, vooral in combinatie met Smart TV-apps van de monitor.

Daarnaast beschikt de Odyssey OLED G8- en de eveneens nieuwe Odyssey OLED G6 (het G60SD-model) -monitoren over verschillende features om inbranden te voorkomen. Dit is onder meer mogelijk via de nieuwe Samsung OLED Safeguard+-technologie die inbranden voorkomt door een pulserende heat pipe aan de monitor toe te voegen. Het Dynamic Cooling System verspreidt de warmte vijf keer effectiever dan de oudere methode. De monitor verlaagt ook automatisch de helderheid van statische afbeeldingen zoals logo’s en taakbalken om inbranden te voorkomen.

De verder bijgevoegde OLED Glare Free-technologie van de Zuid-Koreaanse techgigant zorgt voor duidelijkere kleuren en minder reflecties. Verder biedt Core Lighting+-technologie sfeerverlichting die synchroniseert met het scherm tijdens het gamen en andere activiteiten. Ook op de Galaxy S24-lijn aan smartphones werkte Samsung hard aan het reduceren van reflecties.

Ook AI in Smart Monitor-modellen

De nu ook geïntroduceerde nieuwe reeks van Samsung Smart Monitor-modellen bestaat uit de M8 (M80D), de M7 (M70D) en de M5 (M50D-model). Het topmodel, de M8 met 32 inch, heeft ook geïntegreerde AI-technologie die door een NQM AI-processor wordt aangestuurd. Hierdoor kan onder meer AI-upscaling worden gebruikt om lagere resoluties tot een gesimuleerde 4K verhogen en Active Voice Amplifier Pro AI te gebruiken voor het analyseren van omgevingsgeluid te analyseren en daarop het geluid voor gebruikers te optimaliseren.

De Smart Monitor M7 is beschikbaar in een 32- en 43-inch-model met 4K UHD-resolutie en hoge refresh rates. Het M5-model is leverbaar in een 27- en 32-inch versie met onder andere FHD-resolutie.

2024 ViewFinity-modellen

Verder heeft Samsung nog een reeks ViewFinity-modellen gepresenteerd voor creatieve professionals. Dit zijn de ViewFinity S8 (S80UD, S80D) -monitors, de ViewFinity S7 (S70D) -monitor en de ViewFinity S6 (S60UD en S60D) -modellen.

Deze monitors zijn verkrijgbaar in 24-, 27-, 32-inchmodellen met verschillende resolutiemogelijkheden. De prijzen van alle nieuwe Samsung-monitors zijn nog niet bekend.

