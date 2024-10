Apple introduceert iMac’s met M4-chip

Apple heeft onlangs een nieuwe generatie iMac’s gepresenteerd op basis van zijn eigen op Arm gebaseerde M4-processor. Er volgde ook meer nieuws over de uitrol van Apple Intelligence naar iOS en iPadOS, inclusief datum.

De nieuwe generatie van desktop iMac’s kent weer een aantal nieuwe mogelijkheden in vergelijking met de vorige generatie. De geïntegreerde M4-processor kan volgens het bedrijf tot 1,7 keer sneller dagelijkse taken afhandelen dan een iMac met een M1-processor aan boord. Als het gaat om gamen of foto’s bewerken, functioneert de nieuwe iMac tot zelfs 2,1 keer sneller.

8K beeldoutput voor 120Hz-schermen

Een andere belangrijke feature is de ondersteuning voor 8K beeldoutput voor geschikte beeldschermen. Vorige modellen beschikten al over 8K output maar tot een frequentie van 60Hz, dat wordt nu opgetrokken tot 120 Hz. Deze ondersteuning is echter wel beperkt tot de nieuwe high-end M4-modellen met 10 cores. De nieuwe M4-modellen met 8 cores ondersteunen tot 6K voor 60Hz-schermen. Andere Mac’s die later deze week worden aangekondigd, zouden op hun beurt weer opnieuw 8K voor 120Hz ondersteunen.

Verder zit in de nieuwe M4-iMac’s standaard 16 GB aan RAM-geheugen geïntegreerd, net als vier Thunderbolt-poorten, een 24‑inch 4,5K Retina‑display met een optie voor glas met nanotextuur en een nieuwe 12MP Center Stage-camera.

De nieuwe iMac’s zijn nu verkrijgbaar vanaf 1.519 euro.

Apple Intelligence in 2025 in EU

Apple maakt daarnaast bekend dat het zijn AI-functionaliteit Apple Intelligence voor iOS en iPad OS voor eindgebruikers in de EU nog een aantal maanden uitstelt. De AI-functionaliteit komt pas vanaf april 2025 in deze regio beschikbaar, terwijl de uitrol elders onmiddellijk start.

In de aankondiging wordt verduidelijkt dat wanneer Apple Intelligence in de EU beschikbaar komt, het de meeste core tooling bevat. Voorbeelden hiervan zijn Writing Tools, Genmoji, een Siri-versie met een beter taalbegrip en ChatGPT-integratie.

Europese eindgebruikers kunnen wel van de mogelijkheden van Apple Intelligence profiteren in de meest recente versie macOS Sequoia 15.1. Hiervoor moeten het besturingssysteem en Siri in het Engels zijn ingesteld.

Lees ook: MacOS Sequoia brengt de iPhone tot leven op een Mac