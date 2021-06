Gmail interface nu toegang tot hele Google Workspace

Gmail interface is nu de toegang tot alle functionaliteiten van Google Workspace, volledig met elkaar geïntegreerd: Chat, Docs, mail, Meet, en Spaces.

Naast het gratis beschikbaar stellen van veel Google Workspace functies, komt Google ook met een revisie van de Gmail gebruikersinterface. Al een jaar geleden kondigde Google de wijziging aan, een enkele interface om te e-mailen, chatten, aan Google Docs te werken en videogesprekken te voeren. In augustus kwam dit beschikbaar voor betaalde Google Workspace-accounts. Sinds gisteren kunnen alle Googlegebruikers er van genieten.

Nieuwe secties zijn toegevoegd aan de zijbalk: Google Chat “rooms” en Google Meet. Hoewel het niet in de zijbalk staat, heeft Google Docs nu ook Gmail-integratie. Als iemand een Google Docs-link in Google Chat plakt, en je de cursors erover beweegt en op ‘Openen in chat’ klikt, opent het Google-document in een nieuwe, multipane-interface in Gmail. Er verschijnt ook een interface met gesplitst scherm met links Google Chat en rechts Google Docs.

Ook uiterlijk vernieuwd

Nieuw is verder de selecteerbare Google Chat-status in de rechterbovenhoek. Normaal gesproken staat bij deze status ‘Actief’ met een groene stip ernaast, maar je kunt overschakelen naar ‘Niet storen’ of ‘Onzichtbaar’ zodat je wat werk kunt verzetten. Ook het uiterlijk van de interface is op een aantal punten vernieuwd. De zijbalk, het bovenste zoek- en instellingengebied en het rechterpaneel zijn nu allemaal grijs in plaats van wit. De zijbalkknoppen zijn anders gestyled met pictogrammen en tekst.

De nieuwe integratie is in te schakelen via Google Chat: ga naar Instellingen, Chat en Meet, en wijzig de instelling “Chat” van “Klassieke Hangouts” naar “Google Chat”. Puristen die liever Gmail zonder al deze extra’s gebruiken, moeten de instelling “Chat” op “Uit” zetten en de instelling van Google Meet op “verbergen”.