Lenovo lanceert nieuwe ThinkPad workstations met 11th Gen Intel-CPU’s

Lenovo lanceert de nieuwe workstations ThinkPad P1, P15 en P17. Daarnaast komt het met het gebogen beeldscherm ThinkVision P34w-20 en ThinkPad Thunderbolt 4 Workstation Dock.

De nieuwe ThinkPad P1, P15 en P17 beschikken elk over de nieuwste elfde generatie Intel Core en Xeon CPU’s, de nieuwste Nvidia GPU-architectuur en extra ondersteuning voor PCIe Gen 4 SSD’s. Alle drie zijn ISV-gecertificeerd. De vierde generatie Thinkpads hebben volgens Lenovo een thermisch ontwerp waarop patent is aangevraagd om een ​​grotere capaciteit te ondersteunen. De ThinkPad P1 behoudt zijn dunne en lichte uiterlijk, biedt 5G en een grotere 90Wh-batterij, heeft een nieuw ontworpen toetsenbordontwerp met een groter touchpad, een FHD-camera met hogere resolutie en een Dolby Atmos Luidsprekersysteem.

Het beeldscherm is een nieuw 16-inch UHD+-scherm met smalle randen, low-blue light-technologie en een 16:10-beeldverhouding voor meer schermruimte, zodat het slechts zo veel ruimte inneemt als een 15-inch scherm. Voor het eerst biedt de nieuwe ThinkPad P1 professionele grafische ondersteuning met de mogelijkheid om de Nvidia RTX A5000-serie GPU’s of Nvidia GeForce RTX 3080 te gebruiken.

De P15 en P17 verschillen weinig wat betreft specificaties. Ze bevatten beide dezelfde Intel Core- en Xeon-opties, tot 128GB DDR4 RAM en een maximum aan 6TB flash storage. Grafisch is er ondersteuning tot RTX 3080 of RTX A5000. Qua scherm is er wel verschil, respectievelijk 15,6-inch en 17,3-inch.

ThinkVision P34w-20 gebogen beeldscherm

Nieuw is ook de 34-inch ultrabrede gebogen (3800R) ThinkVision P34w-20, met brede kijkhoek en 99 procent sRGB-kleurkalibratie delta E<2 in WQHD (3440 x 1440). Het scherm heeft een beeld verhouding van 21:9, speciaal ontworpen voor professionele gebruikers die vaak multitasken. Picture-in-Picture en Picture-by-Picture-functies maken gelijktijdige weergave van twee verschillende bronnen mogelijk.

De Natural Low Blue Light-technologie moet schadelijke lichtemissies verminderen. Met de verstelbare standaard kan een comfortabele kijkpositie bereikt worden. Het scherm heeft een enkele kabelverbindingsoplossing voor pc’s en docking hubs. Stroom-, data-, video- en ethernetsignalen kunnen door de monitor gaan met de USB Type-C-poort die tot 100W laadvermogen biedt.

ThinkPad Thunderbolt 4 Workstation Dock

Als laatste introduceert Lenovo de nieuwe ThinkPad Thunderbolt 4 Workstation Dock. Deze is voorzien van een enkele 300 W-voeding, om met slechts één universele poort te kunnen verbinden met compatibele mobiele werkstations. ThinkPad Thunderbolt 4 Workstation-dock is ook een van de eerste bekabelde docks met Intel AMT voor verbeterde beheerbaarheid.

De ThinkPad P1 is beschikbaar vanaf eind juli, de P15 en P17 zijn beschikbaar vanaf midden augustus, voor respectievelijk 2099 euro, 1749 euro en 1779 euro. De prijs en beschikbaarheid van de nieuwe ThinkVision P34w-20-monitor is nog niet bekend en ThinkPad Thunderbolt 4 Workstation Dock is eind augustus beschikbaar voor 341 euro.