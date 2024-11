Lenovo lanceert ThinkShield Firmware Assurance: security op het diepste niveau

Het pakket aan beschermingen vanuit Lenovo ThinkShield wordt uitgebreid. Firmware Assurance claimt observability te leveren op componentniveau en vanuit zero trust-principes.

ThinkShield Firmware Assurance is gebaseerd op hardware. Een speciale embedded controller controleert alle componenten tijdens het opstartproces. Dit is dus bovenop een POST (perform-on-self test) die een pc altijd al doorloopt. De controles zijn gebaseerd op eerder opgestelde analyses en risico-inschattingen.

De zero trust-aard van de nieuwe oplossing blijkt uit het volgende: elke gebruiker en elk apparaat wordt expliciet geverifieerd voor het toegangsniveau. Wie dus een pc van een beheerder heeft aangepast op BIOS-niveau, verliest de privileges die waren toegekend aan dat systeem en die gebruiker. Immers zou Firmware Assurance een dergelijke aanpassing opsporen via de embedded controller.

Volledige bescherming

IT-teams kunnen via ThinkShield Firmware Assurance efficiënt fleet management uitvoeren. Niet-geautoriseerde software en firmware wordt geweerd, terwijl ook BIOS-instellingen zijn gewaarborgd. Dit is dus een laag dieper dan veel andere endpoint-oplossingen, die enkel effectief zijn nadat de pc al is opgestart. Aanvallen via firmware en BIOS-manipulatie zijn berucht wegens de moeite om ze te detecteren. Dat probleem pakt Firmware Assurance dus direct aan.

Het is de tweede uitbreiding van Lenovo’s security-aanbod in een paar maanden tijd. In september kondigde het al een partnership aan met SentinelOne, dat miljoenen endpoints via een ThinkShield-upgrade kon beschermen. Voor Lenovo’s verkoopteams en channelpartners is het sindsdien mogelijk om SentinelOne-security voor organisaties van allerlei formaten aan te bieden. CrowdStrike en Dell sloten daarvoor al een soortgelijke deal, dus het ligt voor de hand dat andere pc-bouwers eveneens een endpoint security-speler aan hun beveiliging zullen toevoegen.

Lees verder: SentinelOne en Lenovo bundelen krachten voor bescherming miljoenen pc’s