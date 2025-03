Lenovo lanceert compacte ThinkEdge SE100 voor lokale AI-verwerking

Lenovo introduceert een AI-inferencingserver in een ontwerp dat 85 procent kleiner is dan traditionele servers. Ondanks de compactheid wordt er niet ingeleverd op prestaties, wat de server interessant zou maken om krachtige AI-toepassingen te laten draaien in het mkb.

De ThinkEdge SE100 is onderdeel van Lenovo’s strategie om AI-technologie breder beschikbaar te maken. Net als de eerder geïntroduceerde ThinkCentre neo Ultra voor het mkb, richt deze nieuwe server zich op het democratiseren van AI-technologie. Het systeem werkt op de principes van edge computing, waarbij data lokaal wordt verwerkt in plaats van in de cloud. Lenovo verwacht data die markt sterk zal groeien de komende jaren en laat daarom zijn Edge AI-portfolio flink aandikken.

Compact maar krachtig

De ThinkEdge SE100 moeten AI-toepassingen toegankelijk en betaalbaar maken, maar de oplossing is wel eenvoudig aan te passen aan de behoeften van grote ondernemingen. “Het compacte en kostenefficiënte ontwerp is eenvoudig aan te passen aan uiteenlopende zakelijke behoeften in verschillende sectoren. Dit speciaal ontworpen systeem past zich moeiteloos aan elke omgeving aan en kan eenvoudig worden opgeschaald van een basisconfiguratie naar een GPU-geoptimaliseerd systeem, waardoor bedrijven op een toegankelijke en betaalbare manier inferencing aan de edge kunnen inzetten”, verduidelijkt Scott Tease, VP Product van Lenovo Infrastructure Solutions Group.

Het systeem is geschikt voor montage op verschillende locaties, van desktop tot plafond. De server kan daardoor van pas komen in de retail bij de controles op de zelfscankassa’s of in fabrieken voor kwaliteitscontrole. In de gezondheidszorg kan de server processen automatiseren, laboratoriumdata verwerken en backoffice-efficiëntie verbeteren. Energiebedrijven kunnen de SE100 inzetten bij tankstations en raffinaderijen voor energiebeheer en slimme meters.

Focus op toegankelijkheid

De server beschikt over zes of acht krachtige cores en verbruikt minder dan 140W, wat bijdraagt aan lagere operationele kosten. Tot slot zou Lenovo’s Open Cloud Automation (LOC-A) een eenvoudige installatie moeten garanderen door het elimineren van traditionele implementatieproblemen. De bij de installatie horende kosten dalen volgens het bedrijf met 47 procent, terwijl gebruikers tot 60 procent besparen op middelen en tijd.

