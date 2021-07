Eerste Linux-kernel 5.14-rc1-versie nu beschikbaar

De eerste release candidate (rc) van versie 5.14 van de Linux-kernel is onlangs uitgebracht. Linux-ontwikkelaar Linus Torvalds geeft aan dat de release veel grote AMD GPU hardware description header-bestanden bevat die volgens hem makkelijk kunnen worden genegeerd.

De nu gepresenteerde rc1-release van Linux 5.14 is redelijk groot geworden, maar dat komt volgens Torvalds vooral door de toevoeging van vele hardware description-bestanden voor AMD GPU’s. De ontwikkelaar van het open-source besturingssysteem geeft in de begeleidende release-note aan dat deze het beste kunnen worden genegeerd en dat ontwikkelaars meer aandacht kunnen besteden aan de overige nieuwe functionaliteit.

Verdwijnen van IDE-ondersteuning

In Linux 5.14 rc1 valt onder meer op dat legacy IDE-code is verwijderd. IDE is in dit geval een standaard interface voor het verbinden van moederborden met storage-apparatuur. Bijvoorbeeld werd hiermee softwarematig de benodigde bekabeling ondersteund. Voor Linux werd al twee jaar geleden aangekondigd dat deze ondersteuning zou verdwijnen. Concreet moest het verdwijnen van IDE in Linux een hoop minder code opleveren, maar dit is nog niet helemaal gelukt.

Overige nieuwe functionaliteit

De nu uitgebrachte release-versie voor Linux bevat verder ook veel extra functionaliteit. Naast ondersteuning voor de Rust-programmeertaal, biedt versie 5.14 rc1 ook ondersteuning voor de Raspberry Pi 400 en Microsoft-code die de prestaties van Linux guests onder Hyper-V moet verbeteren.

Verder is gewerkt aan verbeterde ondersteuning van NVMeTCP. Deze technologie moet het CPU-gebruik van het open-source besturingssysteem op zowel Intel Xeon als AMD EPYC-processors verbeteren.

