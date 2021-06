Linux 5.13 bereikt rc5, Linus Torvalds hoopvol

‘Mister Linux’ Linus Torvalds is blij met de werkzaamheden aan de 5.13 release van de kernel voor het open-source besturingssysteem Linux. Volgens de ontwikkelaar in zijn wekelijkse State of the Kernel-overzicht bevatten de verschillende wekelijkse release candidates van v5.13 steeds minder bug fixes.

De ontwikkeling van versie 5.13 van de Linux kernel is inmiddels aangekomen bij release candidate (rc) of proefversie 5. Volgens Torvalds, die alle release candidate-versies nauw in het oog houdt, heeft deze release candidate een gemiddeld aantal bug fixes opgelost. Hij zag de fixes die nu zijn uitgevoerd dan ook als helemaal niet spannend.

Uitgevoerde fixes rc5

De fixes die in de rc5 van Linux 5.13 zijn opgelost zijn voornamelijk rondom networking, aldus Torvalds. Het gaat hierbij zowel om drivers als core networking code. Daarnaast zijn er ook een redelijk aantal zaken opgelost voor de processorarchitecturen, zoals voor arm64-, maar ook x86-processorarchitecturen, mips en powerpc.

Andere fixes zijn aangebracht voor diverse drivers voor onder meer GPU’s, geluid, HID, SCSI en NVMe-storage. Verdere verbeteringen zijn doorgevoerd voor onder andere file systems als btrfs, ext4, gfs2, ocfs en fanotify, core virtual machine (vm) fixes en enkele updates voor selftest en perf pool.

Toekomstige ontwikkelingen

Voor de toekomst is Torvalds zeer hoopvol dat de release candidates voor Linux 5.13 steeds minder fixes met zich meebrengen. Ook houdt hij nog steeds vast aan een totaal van acht release candidates voor deze versie voordat het daadwerkelijk wordt gelanceerd. Wanneer versie 5.13 echt zal worden uitgebracht is nog niet bekend.

Wel bekend is dat deze versie een groot aantal belangrijke verbeteringen voor Linux met zich meebrengt, zoals ondersteuning voor Apple M1-processors, 64-bit Arm Hyper-V gastondersteuning, het ondersteunen van Microsoft Surface-devices en een meer verfijnde en minder bronnen verbruikende speculatieve ‘execution remediation’.

Tip: Linus Torvalds presenteert Linux-versie 5.12