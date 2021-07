Lenovo komt met nieuwe ThinkStation P350-workstations

Lenovo komt met zijn volgende generatie workstations op instapniveau: de ThinkStation P350 Tower, Small Form Factor (SFF) en Tiny.

De drie nieuwe werkstations zijn uitgerust met ondersteuning voor PCIe Gen 4 voor snellere toegang tot geavanceerde opslagtechnologieën, evenals verbeterde professionele grafische ondersteuning. Deze nieuwste generatie desktop-werkstations wordt Lenovo’s krachtigste instapmodel. “Van engineering en architectuur tot finance en hoger onderwijs, deze nieuwe desktopwerkstations bieden veelzijdige, flexibele en ISV-gecertificeerde prestaties op elk formaat dat het geschiktst is voor de behoeften en werkomgeving van de gebruikers,” aldus Lenovo.

Groots en kleinst

De ThinkStation P350 Tower en SFF zijn gebouwd met de nieuwste high-performance Intel Core- of Xeon-processors met ondersteuning tot elfde generatie Intel Core of Intel Xeon W-processor. De Tower en SFF bieden Nvidia RTX professionele grafische kaarten, waarbij de Tower nu al ondersteuning biedt voor de Nvidia RTX A5000 grafische kaart. Naast de voeding van 500W, beschikt het torenchassis ook over een nieuwe 750W PSU-optie. “Daarmee krijgen high-end GPU-gebruikers de kracht, die nodig is om geavanceerde workflows aan te pakken,” zegt het bedrijf.

De ThinkStation P350 Tiny (foto) is volgens Lenovo het kleinste werkstation op de markt, “96 procent kleiner dan een traditionele desktop.” Ook de Tiny gebruikt een elfde generatie Intel Core-processor. De nieuwe workstation is slechts 18x18cm groot en maar 4cm dik, en weegt nog geen anderhalve kilo. Tiny heeft zes USB poorten (twee USB 3.2 Gen 1 Type-A, drie USB 3.2 Gen 2 Type-A, en een USB 3.2 Gen 2 Type-C), twee displaypoorten en een HDMI poort.