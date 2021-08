Problemen bij Windows 11 Insiders om van Dev naar Beta te gaan

Sommige Windows 11 Insiders hebben moeite om van Dev over te stappen naar het stabiele Beta.

Microsoft gaat binnenkort minder stabiele en meer experimentele builds op het Dev-kanaal van Windows 11 zetten, zodat het functies kan gaan testen die niet bedoeld zijn voor algemene release later dit jaar. Daarom had het bedrijf gemeld dat degenen die liever doorgaan met de huidige, stabiele builds, over moeten stappen naar het Beta-kanaal.

Dat gaat echter niet zonder slag of stoot. “Veel insiders melden dat ze niet kunnen overschakelen van het Dev- naar Beta-kanaal, omdat deze opties grijs zijn in de Windows Update-instellingen,” meldt MS Power User.

Het lijkt er ook op dat de oude registertruc om van kanaal te wisselen niet werkt. Hoewel men het Dev-kanaal kan verlaten, belandt men dan in Release Preview in plaats van in het Beta-kanaal, zo ontdekte de site. “Op dit moment lijkt er geen oplossing voor het probleem te zijn, terwijl het venster om over te stappen snel afsluit.”

Er zijn echter al geluiden dat de bug makkelijk te omzeilen is: kies de de optie om Windows Insiders te verlaten en doe daarna weer mee in update-instellingen. Daarna zou de overstapoptie weer gewoon kiesbaar moeten zijn.