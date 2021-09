Microsoft lanceert 5 oktober Windows 11 als gratis upgrade

Vanaf 5 oktober zal Windows 11 beschikbaar gaan komen als gratis upgrade vanaf Windows 10. De upgrade zal gefaseerd worden aangeboden en de aangekondigde Android app-integratie laat nog even op zich wachten. Verder heeft Microsoft de systeemeisen voor Windows 11 al een paar keer aangepast. Niet voor iedereen zal Windows 11 beschikbaar komen.

Windows 11 zal gefaseerd worden uitgerold, de nieuwste pc’s komen ook als eerste in aanmerking voor een upgrade. Microsoft verwacht dat medio 2022 pas alle systemen gebruik kunnen maken van de gratis upgrade, tenzij ze eerder kiezen voor een handmatige herinstallatie van hun systeem.

Microsoft wil ook bedrijven en consumenten min of meer dwingen hun systemen te vernieuwen. Windows 11 zal enkel beschikbaar komen voor de meeste pc’s die sinds 2017 op de markt zijn. Er is een zogenaamde TPM 1.2 chip nodig om in aanmerking te komen voor Windows 11. Al heeft Microsoft laten blijken dat ze liever een TPM 2.0 chip zien. Ook moet een systeem minimaal over een 64bit dual core processor, 4GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagcapacitiet beschikken.

Mocht een systeem niet aan de vereisten voldoen, zijn er twee alternatieve. Op Windows 10 blijven, dit besturingssysteem wordt tot 14 oktober 2025 volledig ondersteund door Microsoft. Daarnaast is het mogelijk handmatig Windows 11 te installeren, dat werkt in veel gevallen wel, maar het systeem ontvangt dan geen beveiligigsupdates meer, iets wat weer enorm af te raden is.

Nieuwe computers zullen vanaf oktober ook worden aangeboden met Windows 11 door de verschillende fabrikanten.

Het idee achter Windows 11 is dat het besturingssysteem beter inzetbaar is voor hybride werken. Microsoft Teams, de tool om sneller samen te werken via chat, video en het delen van bestanden speelt hierin een centrale rol. Ook probeert Microsoft de Windows Store nieuw leven in te blazen door het voor ontwikkelaars en uitgevers aantrekkelijker te maken om apps voor Windows te ontwikkelen. De praktijk moet uitwijzen in hoeverre dit plan van Microsoft gaat slagen.

Wil je meer weten over Windows 11, lees dan onze preview.