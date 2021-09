Windows 10 21H2 en Windows 11 beschikbaar voor zakelijke tests

Microsoft heeft voor zakelijke klanten previews beschikbaar gesteld van Windows 10 21H2 en Windows 11, om beide te testen voor ze deze herfst live gaan.

In afwachting van de najaarsreleases van zowel Windows 10 21H2 als Windows 11, stelt Microsoft commerciële previews van beide besturingssysteemreleases beschikbaar aan bedrijven, om te testen via het Windows Insider Program for Business. Organisaties die zijn ingeschreven voor dat programma hebben nu toegang tot deze OS-builds via Windows Update, Windows Server Update Services, Azure Marketplace en de ISO-downloadpagina van het Windows Insider-programma.

Microsoft biedt gratis ondersteuning voor bedrijven die deze builds willen testen en valideren, zodat bedrijven kunnen zorgen voor een soepele uitrol later. Windows 11 wordt op 5 oktober algemeen beschikbaar. Windows 10 21H2 wordt volgende maand verwacht.

Kiezen om te testen

Participanten van het Windows Insider Release Preview Channel zullen automatisch Windows 11 krijgen als optionele upgrade via Windows Update of een Windows Update for Business. Echter, alleen apparaten die voldoen aan de hardwarevereisten voor Windows 11 en waarop de optionele cumulatieve update KB5005101 van 1 september 2021 is geïnstalleerd, kunnen Windows 11 op deze manier krijgen.

Gebruikers die niet willen dat bepaalde apparaten naar Windows 11 gaan, kunnen “Stay on Windows 10 for now” selecteren wanneer de release wordt aangeboden. Daarna krijgen ze de optie om Windows 10 21H2 te installeren. Verder hebben apparaten in het Release Preview Channel die niet voldoen aan de benodigde hardwarevereisten voor Windows 11 de mogelijkheid om automatisch naar Windows 10 21H2 te gaan. Microsoft legt hier alles in detail uit.