Lenovo toont ThinkVision P27u-20 monitor voor creatieve professional

Lenovo heeft tijdens zijn Tech World-conferentie de ThinkVision P27u-20 onthuld. De monitor is gemaakt voor professionals die zich bezighouden met fotografie, video en andere grafische content.

Met de ThinkVision P27u-20 wil Lenovo gebruikers de mogelijkheid bieden om schermruimte uit te breiden voor multitasking. Dit met een scherm van 27 inch, dat helderheid en verdere kwaliteit moet garanderen. Zo beschikt de monitor over Ultra High Definition (3840 x 2160) met VESA-gecertificeerde DisplayHDR 400-ondersteuning. Het scherm biedt een dubbel breed kleurenspectrum (99,1% DCI-P3, 99,5% Adobe RGB) met in de fabriek gekalibreerde kleurnauwkeurigheid.

Hybride werken

Ook positioneert Lenovo de ThinkVision P27u-20 als een apparaat dat geschikt is voor hybride werken. Het bedrijf spreekt zelf over een productieve hub en dockingsoplossing met één kabel voor de werkruimte. Qua aansluitingen zijn er meerdere USB-poorten, een Thunerbolt 4-ingang en -uitgang, DisplayPort en HDMI-punten. Daarnaast is er een RJ45 Ethernet-poort, voor snelle netwerkverbinding met Intel vPro-ondersteuning voor de netwerkbeheersbaarheid en extra beveiliging.

Om de ervaring in het hybride werken verder te ondersteunen, heeft Lenovo luidsprekers ingebouwd. Dit voor voor audiokwaliteit tijdens videobellen. Hiervoor is overigens nog wel een webcam nodig.

Verder richt Lenovo zich met ThinkVision op eenvoudigere, intuïtievere gebruikerservaringen. Met ThinkColour-software streeft het naar een eenvoudige grafische interface voor het beheren van de instellingen van de monitor. De KVM-functie biedt mogelijkheden tot schakelen tussen dubbele pc-ingangen met een toetsenbord- en muiscombinatie, bijvoorbeeld tussen een high-performance workstation en laptop. De monitor focust bovendien op ergonomie, mede door de ideale positie te bereiken met tillen, kantelen en draaien.

De ThinkVision P27u-20 kost minimaal 899 euro en moet eind oktober op de markt komen.