Microsoft blijft dicht, Teams is verbeterd

Microsoftmedewerkers blijven voor onbepaalde tijd thuiswerken: Teams krijgt meer functies om vanuit huis te werken.

De kantoren van Microsoft blijven tot onbepaalde tijd dicht vanwege de blijvende onzekerheid rondom de coronapandemie. Het bedrijf gaat “niet proberen een nieuwe datum te voorspellen voor een volledige heropening van de Amerikaanse locaties,” zei een leidinggevende van het bedrijf. Men zal nu wachten tot de overheid het veilig genoeg vindt, om dan een maand na de melding weer open te gaan.

Een jaar geleden was het plan nog om in januari weer open te gaan, toen werd het juli, toen september en uiteindelijk begin oktober. Nu is dus maar besloten om geen nieuwe datum te noemen.

Beter werken op afstand

Toevallig of niet, maar met de melding brengt het bedrijf ook een paar verbeteringen voor Teams. Zo kan men met Cameo de Teams-camerafeed integreren in een PowerPoint-presentatie, zodat de presentator kan zien hoe en waar ze op het scherm willen verschijnen met hun slides.

Verder gaat het AI-compatibele camera’s introduceren voor gebruik met Teams Rooms-services, zodat camera’s in de kamer kunnen detecteren wie er in de kamer spreekt op basis van audio, gezichtsbewegingen en gebaren. Ook nieuw is Outlook RSVP, waarmee gebruikers kunnen laten weten of ze een vergadering persoonlijk of op afstand zullen bijwonen.

