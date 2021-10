Microsoft onthult features en prijs Office 2021

Microsoft heeft details onthuld over de release van Microsoft 365 en Office 2021 op 5 oktober. Office 2021 biedt onder andere mogelijkheid om de volledige suite te kopen, zonder vast te zitten aan een abonnementsmodel.

Microsoft wil meer chat- en videogesprekken ondersteunen, aangezien deze opties bij hybride werken en persoonlijke ontmoetingen populair zijn. Teams wordt een standaard onderdeel van Windows 11, maar is eveneens beschikbaar als onderdeel van Microsoft 365 en Office 2021. Dankzij het laatste blijft het collaboration-platform eenvoudig te gebruiken op Windows 10 en macOS.

Meer hulp

“We voegen ook veel van de collaboration-functies die al beschikbaar zijn voor Microsoft 365-abonnees toe aan Office 2021″, zegt een woordvoerder van Microsoft. Een voorbeeld daarvan is realtime cocreation: gebruikers kunnen tegelijkertijd in hetzelfde document werken. Dat gaat echter alleen met documenten die op OneDrive staan, de cloudopslagservice van Microsoft. Gebruik is gratis tot 5GB opslagruimte. Voor meer ruimte moet betaald worden.

Voorbeelden van de extra functies in Office 2021 zijn het moderniseren van formules in Excel, het eenvoudig opnemen van PowerPoint presentaties, en een uitgebreide bibliotheek met “creative content” om aan bestanden toe te voegen. Kortom, mogelijkheden die al beschikbaar zijn voor betalende Microsoft 365 gebruikers. En om die blij te houden, krijgen betalende klanten er functies bij, zoals een nog grotere bibliotheek en uitgebreide grammaticahulp in Editor en Presenter Coach.

Office Home and Student 2021 gaat 150 euro koten en omvat Word, Excel, PowerPoint, OneNote en Microsoft Teams voor pc en Mac. Office Home and Business 2021 gaat 250 euro kosten en omvat hetzelfde, plus Outlook voor pc en Mac en de rechten om de apps voor zakelijke doeleinden te gebruiken.