Office 2021 vanaf begin oktober beschikbaar

Microsoft introduceert op 5 oktober de volgende editie van zijn Office-softwarepakket; Office 2021. Een zakelijke versie van dit Office-pakket, Office LTSC, is nu al beschikbaar gemaakt. Vanzelfsprekend zijn er wel updates aan de diverse productiviteitsoplossingen doorgevoerd.

Het bekende productiviteitssoftwarepakket Office van Microsoft is inmiddels alweer aan versie 2021 toe. Consumenten kunnen deze laatste standalone versie van de diverse productiviteitstools als Word, Excel en PowerPoint vanaf 5 oktober aanschaffen. Voor deze versie is dus geen abonnement, zoals via Microsoft 365, vereist.

Introductie Office LTSC

Voor (grote) bedrijven is Office 2021 inmiddels onlangs al wel in een speciale zakelijke editie verschenen; Office LTSC. Deze zakelijke versie richt zich vooral op bedrijfsomgevingen waar een internetverbinding niet altijd vanzelfsprekend is, bijvoorbeeld in de productie-omgevingen van fabrieken. Daarnaast krijgt deze versie in de loop van de gebruiksduur geen updates voor functionaliteit. De functionaliteit van de geïnstalleerde versie verandert nooit. Wel krijgt deze zakelijke versie natuurlijk alle benodigde security updates. Volgens Microsoft komt er in de nabije toekomst wel nog een nieuwe release van deze zakelijke editie.

De consumentenversie van Office 2021 krijgt naast de security updates natuurlijk in de loop van de levensduur van het softwarepakket wel updates voor nieuwe functionaliteit.

Nieuwe Office-functionaliteit

In de nu uitgebrachte Office LTSC-versie zijn wel enkele nieuwe onderdelen voor Office zichtbaar. Deze updates worden naar verwachting ook in de Office 2021-versie doorgevoerd. De updates richten zich vooral op het verbeteren van de prestaties van vooral Word en Excel en het bieden van meer toegankelijkheid.

Het softwarepakket beschikt nu onder meer over een dark mode. Daarnaast krijgt Word in Office LTSC een tool, Line Focus, waarmee gebruikers een aantal regels of paragrafen in een document kunnen highlighten en de overige tekst tijdelijk verbergen. Hierdoor kunnen gebruikers zich makkelijker concentreren op het aanpassen van deze specifieke regels, zonder afgeleid te zijn door de overige tekst.

Excel krijgt twee belangrijke updates. Dit zijn vooral updates die het makkelijker moeten maken data in de spreadsheet tool te gebruiken. Met de XLOOKUP-functionaliteit wordt het mogelijk specifieke stukjes data in grote spreadsheets te vinden. Met de functionaliteit kunnen gebruikers zoekresultaten kleiner maken zodat een zoekvraag alleen de kloppende items weergeeft uit een rij in plaats van de hele spreadsheet. Zakelijke gebruikers kunnen zo makkelijker zoeken naar specifieke data points.

Met dyamic array-ondersteuning in Excel is het straks mogelijk duidelijkere berekeningen uit te voeren met de in spreadsheets aanwezige data. Berekeningen gaven in Excel tot nu toe altijd meerdere resultaten in een enkele cel terug. Met dynamic array-ondersteuning organiseert Excel ieder resultaat van een berekening in een aparte spreadsheet-cel. Dit moet het overzicht en hiermee ook het gebruikersgemak verbeteren.