Microsoft introduceert veel updates voor Microsoft 365

Microsoft kondigt uiteenlopende updates voor diverse applicaties in Microsoft 365 aan. Ook nieuwe oplossingen zien het daglicht, waaronder Microsoft Loop – een tool die volgens Microsoft een impact moet krijgen die vergelijkbaar is met Teams.

Microsoft deelt het nieuws in aanloop naar Microsoft Ignite 2021. We delen hier de belangrijkste aankondigingen.

Het nieuwe Test Base for Microsoft 365 is beschikbaar om applicaties te toetsen in nieuwste en oudere versies van Windows Client en Windows Server. Relevant voor software-ontwikkelaars, -vendoren en elke andere organisatie met belang bij een vlekkeloze uitrol van applicaties.

Microsoft Intune, al langer beschikbaar voor mobile device en application management (respectievelijk MDM en MAM), is geüpdatet om Windows-updates direct vanuit de oplossing in te plannen en door te voeren.

Virtualisatie met Windows 365

Windows 365 werd in augustus 2021 gelanceerd en omvat een dienst voor het virtualiseren van Windows en streamen op devices naar keuze. Al langer mogelijk via diverse third party-diensten, maar nog nooit eerder via Microsoft zelf. Vandaag maakt Microsoft duidelijk dat Windows 11 in Windows 365 wordt ondersteund. Ook is data over het CPU- en RAM-verbruik van virtuele PC’s nu in Microsoft Endpoint Manager te rapporteren.

Nieuw: Microsoft Defender for Business

Volgens Microsoft voelt 60 procent van alle kleinbedrijven zich onvoldoende beveiligd tegen cyberdreigingen. Het nieuwe Microsoft Defender for Business, een endpoint security-oplossing voor bedrijven tot 300 medewerkers, moet dat probleem gaan oplossen.

Microsoft Teams blijft onderhevig aan verandering. Het nieuwe ‘Direct Guest Join’ stelt gebruikers in staat om vanuit Teams aan meetings van third-party apps deel te nemen. Die mogelijkheid werkt twee kanten op: met de introductie kunnen ontwikkelaars van third-party apps ervoor kiezen om vanuit hun software een deelname aan Teams meetings te faciliteren.

Daarnaast maakt Microsoft de aankomende integratie van Atlassian Jira Cloud en SAP Sales & Service Core in Microsoft Teams bekend. De oplossingen worden aanstuurbaar via chat, Teams-kanalen en -meetings.

Even opvallend is de aantrede van een volledig nieuwe oplossing voor contact centers. Het zogeheten Microsoft ‘Contact Center’ werd gebouwd op Microsoft Dyanmics 365 Customer Service en Microsoft Teams. Microsoft stelt dat de oplossing klantenservice en unified communications in een SaaS-optie samenbrengt. Chat-, stemcommunicatie, ondersteunde integraties met andere software en effectieve klantenservice staan volgens Microsoft aan de basis. Verdere details en een releasedatum zijn op dit moment onbekend.

Nieuw: Microsoft Loop

Ook Microsoft Loop trekt de aandacht. Volgens Microsoft belooft de oplossing net zo baanbrekend te zijn als Microsoft Teams. Microsoft Loop verschijnt in het najaar in Microsoft 365 en kijkt bij diverse bestaande applicaties om de hoek. We verduidelijken het laatste met een beschrijving van de drie onderdelen waaruit Loop bestaat.

Loop components omvatten zelf aanpas- en aanmaakbare functies voor Microsoft 365 chat, meetings, mails en documenten. De introductie van Loop gaat met twee gebruiksklare components gepaard: de ‘voting table’, bestaand uit een poll, en de ‘status tracker’, bestaand uit een overzichtje van de vooruitgang van een project. Zoals eerdergenoemd kunnen de components in elke Microsoft 365-applicatie met betrekking tot chat, meetings, mail en documenten gebruikt worden.

Loop pages stellen gebruikers in staat om eigen components te ontwerpen en bestaande components te overzien en aan te passen.

Loop workspaces faciliteren projectmanagement. Microsoft stelt dat workspaces een effectieve basis vormen voor de verzameling van alle relevante informatie voor projecten naar keuze.