TechGrounds helpt verborgen talent in Utrecht aan IT-baan

Het IT-werkgelegenheidsinitiatief TechGrounds breidt uit naar Utrecht Overvecht en wil daar verborgen IT-talent aan werk helpen. Daarnaast komt er een nieuwe opleidingsaanbod.

Talenten worden in zogenoemde techhubs in samenwerking met vaak grote IT-bedrijven opgeleid tot functies waar grote behoefte aan is. Denk aan functies als cloud engineers voor AWS en Microsoft Azure, Salesforce consultant/ontwikkelaar en webontwikkelaar.

De opleidingen bieden daarnaast een baangarantie bij de deelnemende partners. Deelnemende IT-bedrijven aan het werkgelegenheidsinitiatief zijn onder meer Capgemini, AWS re/Start, Salesforce, UTC, UWV en gemeentes. Doelgroepen voor het initiatief zijn vooral vrouwen voor meer diversiteit, langdurig werklozen en werknemers die actief zijn in een niet-duurzame functie.

Uitbreiding naar Utrecht Overvecht

Na eerdere gestarte techhubs in Amsterdam Nieuw-West, -Zuidoost en Rotterdam Zuid breidt TechGrounds zijn activiteiten uit naar Utrecht Overvecht. In deze wijk wil het initiatief jaarlijks 75 mensen opleiden tot IT’ers.

Het traject in Utrecht heeft een ‘soft launch’ gehad en inmiddels de eerste gediplomeerde IT-specialisten opgeleverd. Hierbij werd nauw samengewerkt met het UWV en de Gemeente Utrecht, maar ook bedrijven als Capgemini, UTC, Booking.com, Rabobank, TomTom, JPMorgan, opleidingsfonds CA-ICT en met AWS, Salesforce, Nextview, Sentia, HEMA, PostNL en Randstad.

Nieuwe opleiding

Naast het nieuwe traject in Utrecht Overvecht, wil TechGrounds ook nieuwe opleidingen starten. Het IT-werkgelegenheidsproject start binnenkort met de opleiding ‘TechSupport’. Dit leer-werktraject leidt verborgen talenten, met minimaal MBO3/4 denk- en werkniveau in vier weken op tot IT-helpdeskmedewerker. Na vier weken gaan de deelnemers vier dagen aan het werk bij een werkgever en komen één dag per week terug naar TechGrounds voor ‘upskilling’ en ‘coaching’. Na zes maanden hebben ze het volledige traject afgerond en gaan ze fulltime aan de slag bij hun werkgever.

Tip: Coalitieakkoord laat zien dat partijen nog steeds digibeet zijn