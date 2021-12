LG komt met verticale DualUp monitor voor creatieve professionals

LG kondigt nieuwe monitors voor creatieve professionals aan in aanloop op CES 2022. Eén van de monitors, de LG DualUp Monitor (28MQ780), heeft daarbij een opvallend verticaal design.

Volgens de Zuid-Koreaanse techgigant beschikt de LG DualUp Monitor (28MQ780) over een revolutionaire aspect ratio van 16:18. Het biedt een beeld van twee 21,5-inch schermen in een enkele display met een totaalomvang van 27,6-inch.

Verticaal scherm

Opvallend aan de monitor is dat het scherm verticaal is ten opzichte van de standaard horizontale omvang. Een verticale deelmogelijkheid van het scherm is ook mogelijk. De monitor beschikt daarnaast over twee HDMI-poorten, 3 USB-poorten (één upstream en twee downstream) en een USB-C-poort die ook voor de energievoorziening kan worden gebruikt. De totale pixeldichtheid van het scherm is 2.560 x 2.880 QHD.

LG geeft aan dat de monitor vooral geschikt is voor het ontwerpen van content. Daarnaast zorgt het ontwerp van de monitor ervoor dat gebruikers minder nekbewegingen hoeven te maken. Dit helpt met het voorkomen van nekpijn, een vaak gehoorde klacht van ontwerpers. Ze hoeven hun hoofd minder van links naar rechts te bewegen.

LG UltraFine 31,5-inch display

De tweede monitor die LG tijdens CES 2022 presenteert, is de LG UltraFine 31,5-inch display. Dit scherm beschikt over een 4K UHD 3.840 by 2.160 resolution Nano IPS Black panel. Dit levert volgens de techgigant een 2.000:1 contrast ratio op. De Nano IPS Black panel moet meer genuanceerd zwart opleveren en meer diepte in beelden. De monitor is vooral bedoeld voor het bewerken van foto’s.

De monitor beschikt over twee HDMI-poorten, drie USB-poorten en een USB-C-poort. Daarnaast beschikt deze monitor ook over een afneembare sensor voor het zelfstandig kalibreren van de monitor. Dit proces kan worden ingesteld via de meegeleverde LG-software.

Prijzen en meer details van de monitor komen tijdens het CES 2022-evenement beschikbaar.