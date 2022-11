Datadog heeft Universal Service Monitoring geïntroduceerd. Hiermee kunnen bedrijven een beter overzicht van hun applicaties en containers krijgen en technische problemen opsporen en oplossen.

Met de nieuwe tool zijn bedrijven in staat containers beter in de gaten te houden dan voorheen. Vooral omdat voor een goed inzicht in containers vaak instrumentation code nodig is, die in iedere afzonderlijke container moet worden toegevoegd.

Instrumentation code verzamelt gedetailleerde technische data over onder meer latency-pieken, incomplete verwerkingstaken en andere problemen.

Inzet van eBPF

De introductie van de tool Universal Service Monitoring stelt nu ontwikkelaars in staat de containers in de gaten te houden zonder instrumentation code te gebruiken. Hiervoor wordt nu de open-source technologie eBPF ingezet.

Met deze technologie kunnen ontwikkelaars het besturingssysteem waarop applicaties draaien in een tool veranderen waarmee softwarefouten kunnen worden opgespoord. De technologie verzamelt data over verschillende bekende types van applicatiefouten. Ook worden hierbij de prestaties van applicaties in de gaten gehouden.

Functionaliteit

Universal Service Monitoring van Datadog kan in de gaten houden hoeveel verzoeken van gebruikers per uur naar een applicatie worden verstuurd en de vertraging meten waarmee deze verzoeken worden afgehandeld.

Ook kan de tool ontdekken of applicaties problemen tegenkomen tijdens het verwerken van data. De informatie wordt verder gevisualiseerd in kaarten die bijhouden hoe belangrijke betrouwbaarheidsgegevens van applicaties gedurende de tijd veranderen.

Combinatie met Service Catalog

Universal Service Monitoring is geïntegreerd in de Service Catalog tool van Datadog. Door gegevens van zowel Universal Service Monitoring als Service Catalog te combineren, kunnen klanten makkelijker en nog efficiënter applicatieproblemen opsporen en repareren.