Windows 11-update Sun Valley 2 verschijnt maanden later dan verwacht

‘Sun Valley 2′, de eerste grote update van Windows 11, werd in het begin van het nieuwe jaar verwacht. Nieuwe bronnen trekken de releasedate in twijfel.

Drie maanden na de lancering van Windows 11 is het stof gedaald. Niet iedereen is onder de indruk. Microsoft ontving een schat aan feedback. Windows-experts verwachtten de verbeterpunten aan het begin van het jaar terug te zien in ‘Sun Valley 2’, Microsofts codenaam voor de eerste grote update van Windows 11. Inmiddels lijkt de verwachting te optimistisch.

Nieuwe bronnen van WindowsCentral suggereren dat Microsoft naar een deadline in mei 2022 toewerkt. Blijft de organisatie op schema, dan verschijnt de update rond de zomer.

Eerst de basis

In dezelfde periode voltooit Microsoft de volledige uitrol van de eerste versie van Windows 11. Niet iedereen heeft de update ontvangen, want Microsoft rolt de overstap in fases uit. Door updates te spreiden hoopt de organisatie de ervaring van gebruikers met minder krachtige apparaten te verbeteren. Een les van de stroeve lancering van Windows 10.

“Nieuwe apparaten komen allereest in aanmerking”, deelde een woordvoerder. “Vervolgens stemmen we de volgorde af op basis van hardware: betrouwbaarheid, compatibiliteit en andere factoren die de ervaring van de update beïnvloeden. We verwachten alle geschikte devices tegen de helft van 2022 van Windows 11 te kunnen voorzien. Komt jouw device in aanmerking, dan brengt Windows Update je op de hoogte.”

Sun Valley 2

De officiële releasedate van Sun Valley 2 is nog niet door de organisatie bekendgemaakt. De verwachting van WindowsCentral kan afwijken van de realiteit.