Dell introduceert XPS 13 Plus-laptop met Apple-achtige touchbar

Dell heeft tijdens CES 2022 een update van zijn XPS 13-laptop geïntroduceerd. Naast krachtigere Intel-processors beschikt de laptop ook over een Apple-achtige glazen touchbar voor de functierij op het toetsenbord.

Dell produceert al langere tijd zijn XPS-series van (zakelijke) laptops en heeft altijd updates van de modellen doorgevoerd. De komst nu van de XPS 13 Plus is echter een grotere update met nieuwe krachtigere processors en ook een nieuw ontwerp.

Onder de motorkap

De XPS 13 Plus beschikt nu de laatste generatie (generatie 12) 28W Alderlake H-processors die ook tijdens CES 2022 zijn geïntroduceerd. De hoeveelheid RAM varieert per model en loopt van 8 GB LPDDR5-5200 tot 32GB LPDDR5-5200. De GPU is een geïntegreerde Intel Iris Xe-GPU. De opslagcapaciteit per model varieert van 256 GB tot aan 2 TB. De laptops beschikken daarnaast over Intel Killer Wi-Fi 6E 1675 modules, de laatste versie van Bluetooth en over Thunderbolt 4-poorten. De XPS 13 Plus laptops zijn verkrijgbaar in een versie met een 13-inch LCD-scherm of een 13-inch OLED-scherm.

Redesign met glazen ‘touchbar’

Niet alleen de onderliggende functionaliteit is flink aangepakt, ook het uiterlijk heeft een groot redesign gekregen. Het meest opmerkelijke aan het uiterlijk is wel de glazen ‘touchbar’ capacitive-toetsen bovenaan het toetsenbord. Deze strip vervangt de fysieke toetsen die normaal voor functionaliteit worden gebruikt. De touchbar-functionaliteit werd eerder geïntroduceerd door Apple op zijn MacBooks. Deze touchbar was programmeerbaar en kon directe toegang tot functies of zelfs applicaties geven.

De XPS 13 Plus gebruikt de specifieke glazen toetsen voor functionaliteit, maar ze zijn niet programmeerbaar. Ze geven hierdoor geen directe toegang tot applicaties. Met de toetsen kunnen gebruikers switchen tussen functie-keys of media-functies. Het geïntegreerde touchpad onderaan het toetsenbord geeft haptic feedback en heeft geen links/rechts-kliktoetsen. Tussen de individuele toetsen van het toetsenbord zit daarnaast geen ruimte.

Beschikbaarheid

De nieuwe Dell XPS 13 Plus-laptops zijn geschikt voor de diverse versies van Windows 11 en met de XPS 13 Plus Developer Edition ook voor Ubuntu 20.04. Prijzen van de nieuwe laptop zijn nog niet bekend. De laptops moeten in het voorjaar verschijnen.