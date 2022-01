ASUS lanceert mini-pc’s PN64 en PN52

ASUS komt met de mini-pc’s PN52 en PN64. De modellen zijn uitgerust met processoren die moderne desktops evenaren – zonder de ruimte in te nemen die daar normaal voor benodigd is.

De mini-pc PN64 bevat een 12th Gen Intel CPU. Over het exacte processormodel geeft ASUS niets mee. Vier display- en vijf USB-ingangen voorzien in bovengemiddelde connectiviteit. DDR5-4800 RAM wordt ondersteund, maar niet meegeleverd.

ASUS maakt niet bekend welke SSD’s en HDD’s de pc accepteert. De vorige mini-pc van ASUS (PN62) ondersteunde een enkele HDD en SSD. De kans is groot dat de PN64 hetzelfde biedt.

De tweede introductie, PN52, bevat een AMD Ryzen H CPU en geïntegreerde AMD Radeon GPU. Zeven USB- en twee HDMI-ingangen staan drie displays toe. De pc ondersteunt een HDD en twee SSD’s. Ondersteuning van DDR5-4800 RAM is aannemelijk, maar details zijn onbekend.

Koeling van PN64 en PN52

Beide processoren zijn krachtig voor desktops van dit formaat. Dat kan, bij gebrek aan voorzorgsmaatregelen van de fabrikant, tot oververhitting leiden. ASUS zegt dat geavanceerde fans beide modellen voldoende afkoelen. Dat moet gaan blijken, want zowel prijzen als beschikbaar zijn op dit moment onbekend.

De waarde van de introducties is nog niet in te schatten. Weet ASUS de belofte van twee compacte, goed geventileerde pc’s waar te maken, dan zien we de modellen graag tegemoet.