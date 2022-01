macOS 12.3 veroorzaakt problemen voor Dropbox en OneDrive

Apple heeft een bètaversie van macOS 12.3 uitgebracht. De update veroorzaakt problemen voor cloud storage-features van Dropbox en OneDrive.

In de macOS Monterey 12.3 bèta is een kernel extensie verwijderd die Dropbox en OneDrive gebruiken om bestanden on-demand te downloaden. De kernel extensie zorgt ervoor dat de bestanden wel beschikbaar zijn, maar geen ruimte op de harde schijf innemen wanneer ze niet worden gebruikt.

Reactie Dropbox en OneDrive

In de release notes geeft Apple aan dat Dropbox en OneDrive met alternatieven komen. Dropbox stelt dat de online-only bestandsfunctionaliteit inderdaad niet werkt met macOS 12.3 en dat een bètaversie van de Dropbox client met een oplossing voor dit probleem in maart van dit jaar beschikbaar komt.

OneDrive-maker Microsoft geeft meer informatie over het oplossen van het probleem. In de documentatie over de Files On-Demand-functionaliteit van OneDrive geeft de techgigant aan dat het in toekomstige versies van OneDrive de File Provider-extensies van Apple gaat gebruiken. Deze zullen standaard aanstaan en Files On-Demand zal blijven worden ondersteund in macOS 12.1 en latere versies.

Als belangrijkste voordelen voor het gebruik van de modernere Apple-extensies ziet Microsoft een betere integratie met Finder en dat dit het aantal permissie-verzoeken die iedere applicatie genereert reduceert.

Overige functionaliteit in macOS 12.3

Naast het verdwijnen van de kernel extensie, biedt de bètaversie van macOS 12.3 ook andere nieuwe features. Vooral op het gebied van security en het oplossen van bestaande bugs. Ook ondersteunt het besturingssysteem nu Universal Control. Met deze functionaliteit wordt het makkelijker gelijktijdig samen te werken op verschillende Macs of iPads