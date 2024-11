Openen en opslaan bestanden in OneDrive bevriest werking macOS

Microsoft OneDrive veroorzaakt problemen voor macOS-gebruikers bij het openen of opslaan van bestanden in macOS 15. Applicaties kunnen hierdoor ‘bevriezen’, wat leidt tot verstoringen in het gebruik van het besturingssysteem van Apple. Microsoft is momenteel bezig met een onderzoek naar dit probleem.

In versie 15 van macOS ‘hangen’ applicaties soms wanneer gebruikers proberen bestanden in Microsoft OneDrive te openen of op te slaan in de Desktop- of Documenten-mappen. Microsoft is inmiddels op de hoogte van dit probleem, maar heeft nog niet kunnen vaststellen wat de oorzaak is. Het bedrijf werkt hard aan een oplossing en biedt in de tussentijd een tijdelijke oplossing voor macOS-gebruikers om het probleem te omzeilen.

Tijdelijke oplossing

De tijdelijke oplossing houdt in dat gebruikers het vastgelopen ‘OpenAndSavePanelService’-proces geforceerd moeten stoppen. Daarnaast wordt geadviseerd om bestanden voorlopig niet in de Desktop-, Documenten- of OneDrive-mappen op te slaan.

Voor het geforceerd stoppen van het proces volgen gebruikers de volgende stappen: zoek in de Activiteitenweergave naar het OpenAndSavePanelService-proces en controleer of er sprake is van abnormaal hoog CPU-gebruik of de melding ‘reageert niet’.

Als dit het geval is, klikt de gebruiker op de X-knop, kiest voor ‘Forceer stop’, start OneDrive opnieuw op en slaat het bestand op een andere locatie op.

Bij het openen van bestanden volgt een vergelijkbare procedure: via de Activiteitenweergave het proces stoppen, het bestand verplaatsen naar een andere locatie en vervolgens openen.

Ook andere OneDrive-problemen

Het huidige probleem met OneDrive en macOS staat niet op zichzelf. Eerder dit jaar loste Microsoft een probleem op met de foutmelding ‘A different version of the OneDrive app is already connected to this account’. Deze fout trad op bij systemen waar zowel de App Store- als standalone-versies van OneDrive tegelijk draaiden.

Daarnaast onderzoekt Microsoft momenteel een ander probleem dat speelt bij zowel Windows- als macOS-gebruikers. Dit probleem betreft bestanden die onvindbaar lijken, hoewel ze wel in OneDrive aanwezig zijn.

Microsoft adviseert gebruikers om deze bestanden handmatig te zoeken via Verkenner of Finder. Het openen en opnieuw opslaan van deze bestanden zou de vindbaarheid via mobiele apparaten of OneDrive.com verbeteren, zo geeft de techgigant aan.

