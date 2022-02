VodafoneZiggo en Closing the Loop gaan 15.000 smartphones recyclen

VodafoneZiggo en Closing the Loop starten een samenwerking om in de komende twee jaar 15.000 mobiele telefoons te recyclen.

Closing the Loop helpt organisaties met het recyclen van elektronisch afval. VodafoneZiggo start een samenwerking met Closing the Loop om in de komende twee jaar minstens 15.000 mobiele toestellen te recyclen.

Voor elke nieuwe telefoon die een VodafoneZiggo-medewerker vanaf 2022 koopt of leaset, recyclet Closing the Loop een weggegooide telefoon, bijvoorbeeld uit een schroothoop in een Afrikaans land. Daarnaast start VodafoneZiggo een Inruildeal-programma om de inlevering van een oude telefoon uit te nodigen bij het aanschaffen van een nieuwe. Closing the Loop zorgt voor de recycling van ingeleverde toestellen.

VodafoneZiggo hoopt voor 2025 twee doelstellingen te bereiken. Allereerst moet de milieu-impact van de organisatie gehalveerd worden. Daarnaast moeten producten afvalvrij (‘zero waste’) worden geproduceerd. De samenwerking met Closing the Loop draagt daaraan bij.

Fairphone

Het telefoongebruik van medewerkers wordt in de komende twee jaar circulair. Het telefoongebruik van klanten blijft hetzelfde. De samenwerking met Closing the Loop is welkom, maar beperkt tot de telefoons van medewerkers.

VodafoneZiggo verleent abonnementen met iPhones, Xiaomi-, Samsung-toestellen en meer. De duurzaamheid van deze telefoons wordt bepaald door het beleid van de fabrikant. De meeste fabrikanten werken waar mogelijk met gerecycled materiaal, maar blijven grotendeels afhankelijk van afvalrijke productieprocessen om smartphones te leveren.

Sommige fabrikanten, waaronder Fairphone in Amsterdam, proberen de status quo te doorbreken. Fairphone produceert modulaire smartphones. Dit betekent dat toestellen gemakkelijk te repareren zijn. Is een toestel gemakkelijk te repareren, dan belandt een toestel minder snel op de schroothoop. Belandt een apparaat nooit op de schroothoop, dan hoeft een apparaat niet gerecycled te worden. VodafoneZiggo en Fairphone startte in 2019 een samenwerking. Sindsdien is Fairphone via de provider beschikbaar.

Tip: Worldfavor Transparency introduceert LinkedIn voor duurzaamheidsdata